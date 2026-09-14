فيينا تمنع دخول مسؤول إيراني إثر ضغوط أميركية وطهران تستدعي القائم بالأعمال النمساوي

منعت النمسا دخول رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أراضيها للمشاركة في اجتماع للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، وأرجعت ذلك إلى ضغوط أميركية، فيما استدعت طهران القائم بالأعمال النمساوي احتجاجا على ذلك.

مُنِع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول فيينا لحضور اجتماع للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، بسبب "ضغط" أميركي، بحسب ما أعلنته طهران الإثنين وأكده مصدر نمساوي.

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وأورد التلفزيون الإيراني، أن "محمد إسلامي ووفده استقلا رحلة عادية إلى فيينا السبت لكن تم اعتراضهما في الطريق بسبب عقبات وضعتها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن المسؤول الإيراني عاد إلى طهران في اليوم نفسه.

وأكد مصدر دبلوماسي في فيينا طلب عدم ذكر اسمه أن إسلامي مُنع من دخول النمسا بسبب ضغوط أميركية.

وقال نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن "منع حضور المؤتمر العام" للوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من فيينا مقرا، هو "سابقة ستطال الجميع. لذلك علينا مواجهة ضغط سياسي تنمّري من هذا القبيل". أضاف "لا يمكن لأحد أن يفسّر أحدث الأفعال الخبيثة من الإدارة الأميركية، بغير تصرف ذي طابع صبياني".

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن رفض فيينا "إصدار تأشيرات لوفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرار لا مبرر له على الإطلاق".

وأضاف "من الواضح لنا أن هذا الحادث وقع تحت الضغط الأميركي، لكن ذلك لا يعفي الحكومة النمساوية من المسؤولية".

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن الولايات المتحدة رفضت منح إسلامي إعفاء من العقوبات المفروضة عليه، للحصول على تأشيرة دخول إلى النمسا لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رايت "هو شخص مدرج في قائمة العقوبات ولا نريد للأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات أن يلتفوا على عقوباتهم. طلب الحصول على إعفاء من العقوبات وتمّ رفض ذلك".

وأعلنت إيران، الإثنين، أنها استدعت القائم بالأعمال النمساوي على خلفية هذه المسألة.

وكان من المتوقع حضور إسلامي إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمشاركة في المؤتمر العام السنوي حول الطاقة النووية الذي يستمر حتى الجمعة.

وكان إسلامي قد شارك في المؤتمر الذي عُقد في أيلول/ سبتمبر 2025 وألقى فيه كلمة باسم إيران، الدولة العضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.