موجز أنباء العالم الإثنين

تصعيد حوثي يستهدف قاعدة سعودية، وتوتر أميركي إيراني يعطل الدبلوماسية. إسرائيل تمحو الفلسطينيين. هجومات بالمسيرات في السودان، ضربة روسية بأوكرانيا، ومقتلة عسكرية بمالي. غرق مهاجرين باليونان وعبارة بإندونيسيا، وانتخابات متوترة بالفلبين، وتكتل انفصالي ببريطانيا.

أعلن الحوثيون في اليمن شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على قاعدة "الملك خالد" الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية، قالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى الرياض في اليمن خلال الأيام الماضية، فيما نفت طهران أيّ دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب.

واشنطن وطهران

قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن الولايات المتحدة رفضت منح نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، إعفاء من العقوبات المفروضة عليه، للحصول على تأشيرة دخول إلى النمسا لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، عدم إصدار النمسا تأشيرات دخول للوفد الإيراني بـ"تصرف صبياني" تقف خلفه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأعلنت إيران أنها استدعت القائم بالأعمال النمساوي احتجاجا على قرار عدم منح التأشيرات.

وأعلنت إيران أن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده الإثنين في سلطنة عُمان مع دول الخليج، أُرجئ بناء على طلب السعودية علّلته الرياض بالوضع في اليمن، لافتة إلى أن هذا السبب هو "ذريعة واهية".

الضفة الغربية

اتهمت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب.

السودان

شنّت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات خلال الليل على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية وشهود، الإثنين.

العراق

أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن عشر سنوات على قصّاب لبيعه لحم خنزير غير صالح للاستهلاك البشري على أنه لحم ماشية في مدينة النجف، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى.

كييف

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرين في ضربة روسية أصابت مستودعا في منطقة تشيرنيهيف بشمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية، في أحدث هجوم روسي على البنية اللوجستية الأوكرانية.

فنلندا

دعت اثنتا عشرة دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات أبداها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت يبحث عدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في روفانييمي بشمال فنلندا سبل تعزيز حضور التكتل في تلك المنطقة.

ستوكهولم

تستكمل السويد عملية فرز النسبة القليلة المتبقية من أصوات المقترعين في الانتخابات العامة التي أجريت، الأحد، وشهدت تحقيق المعارضة اليسارية تقدما ضئيلا لا يكفي لرسم معالم تأليف الحكومة الجديدة.

أثينا

قُتل شخص فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة غافدوس اليونانية القريبة من كريت، بحسب ما أفاد خفر السواحل اليونانيون.

واشنطن

تستضيف الولايات المتحدة، الإثنين، سلسلة اجتماعات لمجموعة العشرين تروج إحداها لمفهوم "وفرة الطاقة"، في وقت تواصل الحرب على إيران، زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، أن مسؤولي "مركز كينيدي" الذين سعوا لإضافة اسم الرئيس دونالد ترامب إلى المؤسسة الثقافية العريقة يحذرون من أن المركز يواجه خطر الإفلاس، واحتمال الإغلاق خلال أيام.

مالي

قُتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مرتزقة من مجموعة "فيلق إفريقيا" الروسية بهجوم واسع النطاق على قاعدة رئيسية للجيش في مالي، الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية، الإثنين.

بكين

عدّت بكين أن "لا أساس" لتقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن، قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

لندن

أعلنت الأحزاب الانفصالية الرئيسية في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية أنها ستعقد محادثات مشتركة نادرة، الإثنين، بهدف دفع حملاتها الرامية إلى الانفصال عن بريطانيا قدما، وفق ما جاء في بيان مشترك.

إندونيسيا

استأنفت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية عمليات البحث عن 129 شخصا لا يزالون مفقودين من ركّاب عبّارة أدّى غرقها في بحر جاوة إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

الفلبين

يدلي الناخبون في أنحاء إقليم بانغسامورو المسلم المتمتع بالحكم الذاتي في الفليبين بأصواتهم في اقتراع تاريخي لانتخاب أول برلمان للإقليم، بعد ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أعمال عنف مسلحة وقعت خارج أحد مراكز الاقتراع.