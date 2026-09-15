البنتاغون يقرّ بنقص في الذخيرة بعد استنزاف المخزونات خلال الحرب على إيران

أقرّ البنتاغون بوجود نقص في مخزونات الذخيرة الإستراتيجية، جراء الاستهلاك المكثف خلال الحرب على إيران، مشيرا إلى صعوبات تواجهها الصناعات الدفاعية في تعويض المخزونات.

أقرّت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بوجود نقص في مخزونات الذخيرة الإستراتيجية، قالت إنه نجم عن الاستهلاك المكثف خلال الحرب على إيران، في اعتراف يتناقض مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته قلّلت من حجم النقص أو نفت وجوده.

وجاء الاعتراف في تقرير أصدره المفتش العام للبنتاغون، الإثنين، تناول مجريات العملية العسكرية الأميركية ضد إيران، وأشار إلى أن كثافة استخدام الذخائر خلال عملية "الغضب الملحمي" أدت إلى تراجع المخزونات الاستراتيجية، كما كشفت عن عقبات في قطاع الصناعات الدفاعية تعرقل إعادة ملء هذه المخزونات بالسرعة المطلوبة.

وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات بهدف تسريع إنتاج الذخائر وزيادة وتيرة إعادة تكوين المخزونات، في ظل الضغوط التي فرضتها العمليات العسكرية واسعة النطاق.

وكانت تقارير صحافية قد أفادت في حزيران/ يونيو الماضي بأن الولايات المتحدة بدأت تفرض قيودا على استخدام بعض أنواع الصواريخ، ولا سيما الصواريخ الاعتراضية، بسبب انخفاض المخزونات. إلا أن إدارة ترامب نفت آنذاك وجود أزمة في الذخيرة، فيما أكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك "كميات هائلة" منها.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر، كرر ترامب موقفه، قائلا إن الولايات المتحدة تمتلك "كميات غير محدودة من الذخيرة"، رغم تقارير صحافية تحدثت عن تأثير استنزاف المخزونات في القرارات العسكرية الأميركية خلال الأشهر التالية للحرب.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية، فإن تراجع مخزونات الذخيرة كان أحد العوامل التي دفعت ترامب إلى عدم استئناف هجمات واسعة النطاق على طهران خلال فصل الصيف.

أضرار واسعة في القواعد الأميركية

ويشير تقرير المفتش العام إلى أن القوات الأميركية استخدمت كميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية خلال التصدي للهجمات الإيرانية، إلا أن ذلك لم يمنع إيران من إلحاق أضرار واسعة بالقواعد والمنشآت الأميركية في المنطقة.

وذكر التقرير أن الضربات الإيرانية تسببت بأضرار أو دمار لمئات المباني والمنشآت العسكرية الأميركية في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعُمان والأردن.

كما وثقت الوثيقة، التي تغطي الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2026، خسائر في الطائرات والمعدات العسكرية الأميركية، بينها تدمير أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف - 15"، وتضرر طائرة من طراز "إف - 35".

وشملت الخسائر أيضا تضرر أو تدمير سبع طائرات للتزود بالوقود من طراز "كيه سي - 135"، إلى جانب تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو - 9 ريبر".

أكثر من 50 ألف عسكري أميركي

وقدّر تقرير المفتش العام عدد العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في الحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير، إثر بدء الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران، بأكثر من 50 ألف عسكري.

ولم تقتصر الأضرار التي وثقها التقرير على المنشآت العسكرية، إذ أشار أيضا إلى تعرض مبان دبلوماسية أميركية لأضرار في أربع دول هي العراق والكويت والسعودية والإمارات، نتيجة الهجمات والردود الإيرانية وهجمات حلفائها.

ويعكس التقرير، وفق ما خلص إليه، حجم الاستنزاف الذي تعرضت له القدرات العسكرية الأميركية خلال المواجهة، ولا سيما في مجال الذخائر الاعتراضية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات مرتبطة بقدرة الصناعات الدفاعية على تعويض المخزونات المستهلكة بالسرعة الكافية.