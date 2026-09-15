موجز أنباء العالم الثلاثاء

توعدت السعودية بالرد بحزم على هجمات الحوثيين، فيما تصاعد التوتر في مضيق هرمز وباب المندب، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إيرانية وصينية وأميركية. وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في غزة والضفة ولبنان.

سفن راسية في مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن (Gettyimages)

توعدت السعودية بالرد "بحزم" على هجمات الحوثيين على أراضيها، تزامنا مع وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء إلى القاهرة حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذارات "للتحذير من خطر" في محافظتي جدة والطائف، وأيضا في مدينة مكة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا الإثنين في جنوب السعودية.

وحذّرت قطر من أن إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب سيكون "كارثيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور بكين هذا الأسبوع ويلتقي نظيره وانغ يي.

وأعلنت السلطات العمانية سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عمليات البحث عن اثنين من طاقمها.

إيران/ أميركا

رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "انفتاحه" على التعامل مع إيران.

وأقرت وزارة الحرب الأميركية في تقرير نشر الإثنين بوجود "نقص" في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة ترامب ترفض إلى حد كبير التأكيد عليه.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطاني، أن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز الإثنين.

لبنان

زار السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى قرية في الجنوب انتقلت السيطرة عليها أخيرا من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني.

الضفة

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة منزله في الضفة الغربية المحتلة، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أن الرجل حاول "سحب" سلاح أحد جنوده.

غزة

دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة "للمساعدة في جمع الأدلة"، في ظل انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض في القطاع.

سورية

تظاهر المئات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في المنطقة، غداة احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى.

أميركا

رشّح ترامب ويسلي هانت، وهو نائب جمهوري عن ولاية تكساس وضابط سابق، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى السعودية.

إلى ذلك، سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا، إذ اقترب من 6,27 دولار للغالون.

رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين.

احتجزت سلطات الهجرة الأميركية صحافيا من نيكاراغوا يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات ومعروف بانتقاده حكومة الرئيس دانيال أورتيغا في بلاده، وفق ما أفادت عائلته.

ليتوانيا

أعلن غيتاناس ناوسيدا رئيس ليتوانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، أن طائرات مقاتلة تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيّرة فوق البلاد.

روسيا/ أوكرانيا

رحبت روسيا بـ"الفكرة الجيدة" التي طرحها ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها.

في المقابل، قال مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تشنّ منذ أيام هجوما شمال مدينة ليمان في منطقة دونيتسك، بهدف تخفيض الضغط على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك؛ بحسب محللين.

الصين/ أميركا

حثت الصين الولايات المتحدة على "الكف عن التحضير للحرب" في الفضاء، محذرة من "سباق تسلح" في هذا المجال، وذلك بعد أن أكدت قوة الفضاء الأميركية أنها نشرت أسلحة في المدار لأول مرة.

فرضت الصين قيودا واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون "الأمن الصناعي أو التكنولوجي" من مغادرة البلاد.

بيلاروسيا

خلص خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة في تقرير إلى أن السلطات البيلاروسية دأبت منذ سنوات على توظيف النظام القضائي لقمع المعارضين وكل أشكال المعارضة.

اليابان

أعلن الجيش الياباني أنه يبحث عن طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "غلوبال هوك" فقد أثرها قبالة سواحل غرب البلاد، فيما أفاد خفر السواحل عن رصد حطام يعتقد أنه جزء من المسيّرة.

بنغلادش

حكمت محكمة في بنغلادش غيابيا بالإعدام على سبعة من كبار قادة الحزب الحاكم السابق، بينهم وزيران سابقان، لدورهم في محاولة قمع انتفاضة عام 2024.

سنغافورة/ تايلاند

اتهمت تايلاند كمبوديا بتقمص دور الضحية في نزاع بشأن الموارد البحرية، فيما لجأ الجاران في جنوب شرق آسيا إلى وسطاء دوليين بعد عام من اشتباكات دامية على حدودهما البرية.

بنما

تعتزم قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة لمياهها، بعدما كانت اتخذت إجراء مماثلا بداية هذا الشهر على خلفية تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية.