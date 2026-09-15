واشنطن تعلن امتلاك أسلحة هجومية في الفضاء وبكين تحذر من سباق تسلح

أعلنت واشنطن نشر أسلحة في مدار الأرض قادرة على مواجهة أعمال عدائية وحماية القوات والأقمار الاصطناعية الأميركية، وردّت الصين بدعوة واشنطن إلى وقف توسيع قدراتها العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء، محذرة من تصعيد سباق التسلح.

كشف وزير القوات الجوية الأميركية، تروي مينك، عن أن بلاده نشرت "أسلحة فضائية في مدار الأرض"، معلنا للمرة الأولى امتلاك الولايات المتحدة قدرات هجومية في الفضاء، وفي المقابل حثت الصين الولايات المتحدة على "الكف عن التحضير للحرب" في الفضاء، محذرة من "سباق تسلح" في هذا المجال.

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وجاءت تصريحات مينك خلال مؤتمر عُقد في ولاية ماريلاند أمس الإثنين، تطرق فيه إلى الأسلحة الفضائية الأميركية التي دار جدل طويل بشأن وجودها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وذكر مينك أن الولايات المتحدة تواصل رفع مستوى استعدادها لمواجهة بيئة التهديدات المتغيرة.

وقال: "لهذا السبب تمتلك الولايات المتحدة حاليا في المدار أسلحة للسيطرة على الفضاء، قادرة على حماية القوات المشتركة من الأعمال العدائية".

وأشار إلى أن هذه الأسلحة: "ستُستخدم للدفاع عن القوات الأميركية".

وأضاف أنه: "من الضروري أن نحافظ على تفوقنا، ليس في الجو وحده، بل في الفضاء أيضا. ولذلك اضطررنا إلى اتخاذ خطوات تتيح لنا التعامل مع التهديدات عند تعرضنا لها".

ورفض مينك الكشف عن تفاصيل تتعلق بطبيعة هذه الأسلحة أو موعد نشرها في مدار الأرض.

وبذلك أعلن مينك للمرة الأولى أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة هجومية في الفضاء، بعدما كانت واشنطن تتهم الصين وروسيا بالسعي إلى تطوير قدرات عسكرية فضائية.

وفي هذا السياق قال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست"، إن القدرات الهجومية الفضائية قد تشمل "تعطيل الأقمار الاصطناعية المعادية"، في حال استهداف القوات أو الأقمار الاصطناعية الأميركية.

بكين تحذر

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم، الثلاثاء: "نحث الجانب الأميركي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي".

وفكرة عسكرة الفضاء قديمة بقدم غزو الفضاء نفسه. فمنذ إطلاق القمر الاصطناعي السوفياتي "سبوتنيك" في العام 1957، عملت واشنطن وموسكو على دراسة وسائل مختلفة لتسليح أقمارها وتعطيل أقمار الخصم.

وكانت المخاوف في الماضي تتركز حول نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وفي هذا السياق وقعت واشنطن وموسكو ودول أخرى على معاهدة تحظر ذلك.

وبعد ذلك عكفت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند على دراسة وسائل تنفيذ عمليات قتالية في الفضاء لا تحظرها هذه المعاهدة، ولا سيما استهداف الأقمار الاصطناعية التابعة لمنافسيها، والتي تُعد ضرورية للاتصالات العسكرية والمراقبة والملاحة.