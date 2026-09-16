الصين: مستعدون للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران

أكدت الصين استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران والدفاع بفاعلية عن حقوقها ومصالحها المشروعة، داعية في الوقت نفسه طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس في ظل الحرب المتواصلة.

أبدى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأربعاء خلال لقاء مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في بكين، استعداد الصين للدفاع عن "المصالح المشروعة" لإيران في ظل الحرب الجارية، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بـ"العقلانية".

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وقال وانغ يي في بيان صادر عن مكتبه، إن "الصين وإيران ترتبطان بشراكة إستراتيجية شاملة، والصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران، والدفاع بفاعلية عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

وأضاف "نحض إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس".

وتأتي هذه المحادثات قبل أسبوع واحد من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، لواشنطن، سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولطالما سعت الصين، وهي شريك اقتصادي رئيسي لإيران، إلى تهدئة الحرب المستمرة منذ أشهر في الخليج، والتي امتدت تداعياتها إلى الدول المجاورة.

وقال وانغ "لا نرغب في رؤية التوترات الإقليمية تتسع لتشمل اليمن والبحر الأحمر".

ووفق الأمم المتحدة، تسببت المعارك الأخيرة التي اندلعت في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بنزوح أكثر من 100 ألف شخص داخل البلاد، فيما فرّ الآلاف خارجها.

وستكون الحرب في المنطقة محورا رئيسيا في قمة شي وترامب، إلى جانب قضايا شائكة أخرى تراوح بين التجارة والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونفت بكين هذا الأسبوع تقارير إعلامية أميركية ذكرت أن جهات صينية زودت طهران بصور عبر الأقمار الاصطناعية لقاعدة عسكرية تضم قوات أميركية في الأردن، وذلك قبل ضربة إيرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وكان ترامب حذر بكين من بيع أسلحة لإيران، وقد فرضت واشنطن في أيار/ مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية لدورها في دعم العمليات العسكرية الإيرانية.