تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أربع سفن فقط، أمس الثلاثاء، مقابل سبع في اليوم السابق و18 سفينة كمعدل خلال الأيام العشرة الماضية.

تتواصل الحياة اليومية في مدينة بندر عباس بإيران على مضيق هرمز، 12 أيلول 2026 (Getty Images)

أظهرت بيانات شحن أولية، اليوم الأربعاء، تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أربع سفن فقط أمس الثلاثاء، مقارنة بسبع في اليوم السابق، وبفارق كبير عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 18 سفينة.

ويأتي هذا التراجع في حركة الملاحة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، على خلفية تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب البيانات، شملت حركة أمس سفينتين غادرتا المضيق وسفينتين دخلتا إليه، من دون تسجيل عبور أي ناقلة عملاقة للنفط الخام أو ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

وأشارت البيانات إلى أن بعض السفن قد تواصل عبورها للمضيق من دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال التي تحدد هويتها وموقعها، ما يعني أن حركة الملاحة الفعلية قد تكون أعلى من الأرقام المرصودة.

وغادرت ناقلة الغاز الضخمة «ساليوت» المضيق عبر المسار الإيراني، محملة بنحو 470 ألف برميل من غاز البترول المسال، فيما غادرت ناقلة "نوتيلوس" من طراز "باناماكس" وعلى متنها نحو 510 آلاف برميل من النافتا عبر مسار لم تتمكن أنظمة الرصد من تحديده.

أما السفينتان اللتان دخلتا المنطقة، فكانتا محملتين بالبضائع، إحداهما ناقلة لمنتجات نفطية ثقيلة، والأخرى ناقلة للبضائع الجافة السائبة، وقد عبرتا كلتاهما من خلال المسار الإيراني.

في المقابل، بلغت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب 22 سفينة أمس الثلاثاء، مقارنة بـ24 سفينة في اليوم السابق، في تراجع محدود قياسًا بالانخفاض الحاد في حركة السفن عبر هرمز.