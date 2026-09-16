موجز أنباء العالم الأربعاء

أعلن الحوثيون استهداف أرامكو ونفوا استهداف مكة، فيما جددت مصر رفض تهجير الفلسطينيين، وعشرات الضحايا بانهيارين في غزة والسودان، وحُكم على رئيس كوسوفو بالسجن بلاهاي، بينما أكدت الصين دعم إيران، ومَثُل رئيس الفيليبين السابق أمام الجنائية الدولية.

أعلن الحوثيون، الأربعاء، أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط جنوبي البلاد، قائلين إنها ردا على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض.

واتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية، الأربعاء، الحوثيين اليمنيين بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، وأدى إلى تصاعد حدّة التوتر في الحرب المتجددة في اليمن.

من جهته، رفض عضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، إعلان التحالف واصفا رواية الرياض بأنها "كذبة".

وكتب في منشور عبر منصة "إكس" أن "مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبةٌ ممجوجة استُهلكت سابقا، ولم تعد تنطلي على أحد".

وأبدى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأربعاء، خلال لقاء مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي في بكين، استعداد الصين للدفاع عن "المصالح المشروعة" لإيران في ظل الحرب، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بـ"العقلانية".

وأعلنت مجموعة "أمازون" الأميركية في مذكرة عبر الإنترنت أن من غير الممكن إعادة تشغيل مراكز بيانات عدّة تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين تضرّرت جرّاء ضربات بطائرات مسيّرة في آذار/ مارس الماضي.

بيروت

دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة إلى تقديم الدعم لجيش بلاده لمواصلة مهامه بالانتشار في الجنوب، مؤكدا في الوقت نفسه تصميم الدولة على حصر السلاح لكن دون "صدام" مع حزب الله.

غزة

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن حصيلة انهيار مبنى سكني متصدع في غرب مدينة غزة ارتفعت إلى أكثر من 20 شهيدا.

القاهرة

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رفض بلاده أي خطّة لتهجير الفلسطينيين، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده "للقضاء على حماس"، وتنفيذ "خطة هجرة" في غزة.

وأكد السيسي، أثناء استقباله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية" بحسب بيان للرئاسة المصرية.

باريس

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال قمع احتجاجات عام 2022، التي أسفرت عن مقتل المئات، وذلك في تقرير نُشر الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل الشابة مهسا أميني.

البرلمان الأوروبي

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن تصبح كندا أول "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس الحكومة الكندية، مارك كارني، الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا.

وفي خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أعلنت فون دير لايين أن التكتل سيقترح استحداث آلية "للاستجابة الطارئة" بعد أزمة المهاجرين في سبتة.

لاهاي

أصدرت محكمة خاصة بكوسوفو تتخذ من لاهاي مقرا، حكما، الأربعاء، بالسجن 25 عاما على الرئيس السابق لكوسوفو، هاشم تاجي، إثر إدانته بجرائم حرب ارتكبتها ميليشيات من كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي.

روسيا وأوكرانيا

قُتِل خمسة أشخاص على الاقل، جرّاء ضربة بطائرة مسيّرة روسية استهدفت، الأربعاء، حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وفي بولندا، أفاد مسؤولون بأنه عُثر، الإثنين، في البحر قبالة شمال بولندا على مسيرة روسية مفخخة من طراز "جيربيرا-2".

واشنطن

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، توجيه اتهام إلى خمسة أشخاص يُشتبه في أنهم عملاء للاستخبارات الروسية، بالتآمر لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال حول العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

الخرطوم

قضى ستون عاملا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان في السودان، وفق ما أفاد ناجيان، الأربعاء، في حين لا يزال كثر آخرون مفقودين، ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

لاهاي

مثل الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الأربعاء، شخصيا للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه تهما تتعلق بـ"حربه على المخدرات" التي أودت بالآلاف.

سان فرانسيسكو

رفض رئيس مجموعة "ميتا" العملاقة، مارك زوكربرغ، الثلاثاء، الدعوات المتزايدة إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه، عادّا أن آليات السوق وخطر الملاحقات القضائية يشكلان أفضل الضوابط لهذه التكنولوجيا.