واشنطن تجمع سفيري لبنان وإسرائيل لتحريك مفاوضات متعثرة

التقى سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن، أمس الثلاثاء، في اجتماع استمر نحو ساعتين، لبحث سبل تحريك المفاوضات المتعثرة بين الجانبين.

سفير إسرائيل، ورئيس موظفي الخارجية الأميركية، والسفير الأميركي، وسفيرة لبنان، في اجتماع بواشنطن، 3 حزيران 2026 (Getty Images)

التقى سفيرا لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع استمر نحو ساعتين، في محاولة لتحريك مسار المفاوضات المتعثر بين الجانبين، بالتزامن مع تأجيل جولة جديدة من المحادثات كانت مقررة في روما إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال مصدر لبناني رسمي إن سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر اجتمعا في مقر وزارة الخارجية الأميركية، وانتهى اللقاء عند نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت العالمي، من دون الكشف عن تفاصيل بشأن ما دار خلال الاجتماع أو النتائج التي تم التوصل إليها.

وأوضح المصدر أن اللقاء بحث، وفق ما كان مقررا، "التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار" التي توصل إليها الجانبان في حزيران/ يونيو الماضي برعاية أميركية.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب حالة من الجمود، إذ جرى تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما إلى تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب مصادر متطابقة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت، السبت، عن مسؤول أميركي رفيع لم تسمّه، أن سفيري البلدين في واشنطن سيجتمعان لبحث التطورات الأخيرة ومواصلة تنفيذ "اتفاق الإطار".

عون: لا مفاوضات جديدة حاليا

وفي السياق ذاته، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، إنه "لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي"، مؤكدا تمسك بيروت بما وصفها بـ"الثوابت الوطنية"، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأسرى والنازحين، وإعادة الإعمار.

وبدأت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 14 نيسان/ أبريل 2026، خلال اجتماع عقد في واشنطن برعاية أميركية، وتركزت المحادثات على ملفات وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي والحدود، إضافة إلى الأسرى والمفقودين.

وفي 26 حزيران/ يونيو، وقّع الجانبان في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أميركية، تضمنت آلية للانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

واستضافت روما بين 4 و6 آب/ أغسطس الجولة السابعة من المفاوضات، التي تناولت ملفات عسكرية وسياسية وقانونية وحدودية، إلى جانب قضية الأسرى والمفقودين.

ورغم التوصل إلى "صيغة الإطار"، لا يزال الجنوب اللبناني يشهد هجمات إسرائيلية، فيما تواصل إسرائيل إبقاء قواتها في مناطق من الجنوب، بعضها تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عقود، وأخرى دخلتها خلال حروب وعمليات عسكرية في فترات لاحقة.