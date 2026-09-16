5 قتلى على الأقل باستهداف مسيّرة روسية حافلة في أوكرانيا

أسفر هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

قُتِل خمسة أشخاص على الأقل جرّاء ضربة بطائرة مسيّرة روسية استهدفت الأربعاء حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا؛ وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

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وأعلن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك أولكسندر غانجا على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "خمسة أشخاص قُتلوا وأُصيب سبعة على الاقل نتيجة ضربة للعدو استهدفت حافلة صغيرة في منطقة نيكوبول. الروس أصابوا الحافلة بطائرة مسيّرة".

وتقع نيكوبول على الضفة المقابلة لنهر دنيبر قبالة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية منذ الأيام الأولى لغزوها أوكرانيا عام 2022.

وأظهرت الصور التي نشرها مسؤولون أوكرانيون نوافذ محطمة في حافلة صغيرة بيضاء، وآثار دماء تسيل على جانب المركبة.

وتشهد أعداد القتلى المدنيين في أوكرانيا ارتفاعا هو الأعلى منذ الأشهر الأولى للحرب، وفقا للأمم المتحدة، في ظل تصاعد وتيرة الضربات.