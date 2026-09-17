أعضاء بمجلس الشيوخ يطلبون معلومات عن مقترح ترامب النووي مع السعودية

طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة ترامب برفع السرية عن تفاصيل الاتفاق النووي المدني المقترح مع السعودية، ونشر خطاباته السرية، لتقييم التزامات الطرفين، وسط تحذيرات من غياب حظر تخصيب اليورانيوم والمخاطر المترتبة على انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

طلب أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأربعاء، من إدارة ‌الرئيس دونالد ترامب، رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية ونشرها، بما في ذلك "خطابان جانبيان" سريان تم التوصل إليهما مع الرياض.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الطاقة ​كريستوفر رايت، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة أبرمت عشرات من ​اتفاقيات الطاقة النووية المعروفة باسم اتفاقيات 123 مع دول أخرى، من دون حجب ⁠مثل هذه المعلومات.

وجاء في الرسالة "الاطلاع على النص الكامل ضروري كي يتسنى لمجلس الشيوخ والجمهور فهم الالتزامات ​التي يتم التعهد بها نيابة عن الأمة وتلك التي تتعهد بها السعودية تجاه الولايات المتحدة فهما ​واضحا".

وقاد مسعى توجيه هذه الرسالة الديمقراطيان جيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإد ماركي من ولاية ماساتشوستس، ووقع عليها 13 آخرون من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وعضو مستقل ينضم إلى كتلة ​الديمقراطيين، وعضوان جمهوريان هما راند بول من ولاية كنتاكي وجون كنيدي من ولاية لويزيانا.

وأحال ترامب ​الاتفاق المقترح مع السعودية إلى الكونغرس في آب/ أغسطس، مما فتح نافذة مدتها 90 يوما لمراجعة المشرعين للاتفاق، وهو ‌ما ⁠يتيح لهم فرصة لمحاولة تمرير قرار بالرفض.

ومنذ ذلك الحين، يضغط مشرعون من أجل رفع السرية عن الخطابين الجانبيين، اللذين تم التوصل إليهما بالتزامن مع الاتفاق المقترح، ونشر الوثائق ذات الصلة.

وأثار الاتفاق النووي أيضا تساؤلات بشأن ما إذا كانت السعودية ستحصل على الاتفاق دون تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ترامب ​إن الاتفاق لن يدخل ​حيز التنفيذ إلا إذا ⁠قامت الرياض بذلك، لكن مساعدين في الكونغرس قالوا إنه لا يوجد في الاتفاق ما يتناول هذه المسألة.

ولم تشر الرسالة المرسلة، الأربعاء، إلى مسألة إسرائيل.

وينص ​الاتفاق النووي الذي يمتد 30 عاما على بناء مفاعلات من طراز "إيه.بي 1000"، في ​مشروع بعشرات ⁠المليارات من الدولارات من شأنه أن يعود بالنفع على وستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لكاميكو الكندية، وبروكفيلد أست مانجمنت.

وانتقد بعض المشرعين الديمقراطيين والمدافعين عن منع الانتشار الاتفاق النووي، لأنه لا يحظر على السعودية تخصيب اليورانيوم ⁠أو ​إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. ​

ووافقت الإمارات على مثل هذه التدابير، المعروفة بالمعيار الذهبي، في اتفاقها النووي المدني المبرم مع واشنطن في 2009.

وتقول إدارة ترامب ​إن الاتفاق يتضمن إجراءات منع الانتشار التي يقتضيها القانون.