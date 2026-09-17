صيف 2026 الأكثر حرارة منذ 1900.. 8 آلاف وفاة إضافية في فرنسا

سجلت فرنسا 7919 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر بين أواخر أيار/مايو و20 آب/أغسطس، وفق هيئة الصحة العامة، في حصيلة أولية قد ترتفع. وصنّفت هيئة الأرصاد صيف 2026 بأنه الأكثر حرارة في البلاد منذ عام 1900، متجاوزًا صيفي 2003 و2022.

يستمتع الناس بالرذاذ المنعش في ساحة لو كاستييه مع ارتفاع الحرارة في مدينة بيربينيا بفرنسا، 5 أيلول 2026 (Getty Images)

سجلت فرنسا نحو 8 آلاف وفاة إضافية خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد في صيف 2026، الذي صنفته هيئة الأرصاد الفرنسية الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1900.

وقالت الهيئة الصحية العامة الفرنسية إن 7919 وفاة إضافية سُجلت بين أواخر أيار/مايو و20 آب/أغسطس، مشيرة إلى أن الحصيلة لا تزال أولية، وقد ترتفع بعد استكمال جمع بيانات الأسابيع الأخيرة من الصيف.

وتظهر البيانات ارتفاعًا في الوفيات مقارنة بالفترة نفسها تقريبًا من العام الماضي، عندما سجلت فرنسا 5722 وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة المرتفعة.

ووصف غيوم بولانغيه، المسؤول في هيئة الصحة العامة الفرنسية، صيف 2026 بأنه "غير مسبوق"، في ظل تعاقب موجات الحر بصورة شبه متواصلة، مشيرًا إلى أن كبار السن كانوا من بين الفئات الأكثر تضررًا.

وتأتي هذه الحصيلة في صيف تجاوز، وفق هيئة الأرصاد الفرنسية، صيفي 2003 و2022 من حيث درجات الحرارة، ليصبح الأكثر حرارة في فرنسا منذ عام 1900.

ولا تزال موجة الحر التي ضربت البلاد عام 2003 من بين أشد موجات الحر فتكًا، إذ أودت بحياة نحو 15 ألف شخص.