موجز أنباء العالم الخميس

يتواصل التصعيد بين الحوثيين اليمنيين والسعودية وسط سقوط قتلى ومصابين، وعون في باريس لحضور مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وواشنطن تمنع أبو مازن من الحصول على تأشيرة تمكنه من حضور اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك...

مركبتان منفجرتان في محافظة الجوف باليمن خلال القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية والسعودية، 14 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

قُتل شخصان على الأقل وأُعلن عن عدد من مالصابين في الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين، وحل جوزاف عون ضيفا على إيمانويل ماكرون في باريس قُبيل حضور اجتماع دولي هدفه حشد الدعم للجيش اللبناني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

التصعيد بين السعودية والحوثيين

قُتل شخص وجُرح اثنان بسقوط شظايا نتجت من اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون الخميس في محافظة الطائف السعودية، شرق مكة المكرمة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي.

وفي اليمن، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن ضربات سعودية أدت إلى مقتل شخص فيما استهدفت أخرى ثلاثة أبراج اتصالات.

وتراجعت أسعار النفط بقدر طفيف، مع تجدد التفاؤل في الأسواق بشأن قدرة السعودية على مواصلة صادراتها رغم استمرار الحرب في الخليج.

لبنان/ فرنسا

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني، جوزاف عون، قبل اجتماع تحضيري تستضيفه باريس تمهيدا لمؤتمر يرمي لحشد دعم دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل.

سورية

أصدر القضاء السوري حكما بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق اثنين من الموالين للحُكم السابق، وقضى بالسجن عشرين عاما على عنصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الجديدة، لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي.

وفي جنوبي البلاد، قُتل ثلاثة عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا، خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

سويسرا

حذّر محققون تابعون للأمم المتحدة من أن السكان المدنيين في إيران باتوا محاصرين بين القمع "الشديد" من جانب حكومتهم، وتداعيات الحرب على بلادهم التي اندلعت أواخر شباط/ فبراير إثر ضربات إسرائيلية-أميركية.

إيران

أمهلت إيران دبلوماسيا سويديا في طهران 48 ساعة لمغادرة البلاد، عقب قرار السويد طرد أحد موظفي السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

تركيا

كشف مستشار بارز لرجب طيب إردوغان أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يُرجح إجراؤها في نيسان/ أبريل 2028، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وفي خبر آخر من تركيا، أفرجت الشرطة التركية عن أكثر من 100 متظاهر كانت أوقفتهم خلال احتجاج نُظّم الثلاثاء للتنديد بالحملة الأمنية الواسعة التي تطال مجتمع الميم، بحسب ناشطين قانونيين ومراسل وكالة "فرانس برس".

الحرب الروسية الأوكرانية

قالت أوكرانيا إن روسيا استهدفت سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، في وقت تتواصل المعارك وتكثّف موسكو هجماتها.

كما أسفر هجوم روسي ليلي بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدف كييف عن إصابة ثمانية عشر شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن كييف تسلمت جثامين 252 شخصا في إطار عملية تبادل لجثامين قتلى الحرب مع روسيا.

وفي أنقرة، أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن تركيا سلمت كلا من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود.

ومع تواصل الحرب من دون أفق للتسوية، نبّه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى وجوب ألا تقع باريس في "فخ" الحرب متعددة الوسائل التي تشنها روسيا لدفعها إلى التراجع عن دعم أوكرانيا.

الولايات المتحدة الأميركية

رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

ورفضت السلطة الفلسطينية القرار ووصفته بأنه "إجراء غير مبرر".

وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التأخير، فيما اعتبر الكرملين أن العقوبات الأميركية الجديدة "تعقد" جهود السلام.

كما أقرّ مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتحمّل جزء أكبر من تكاليف استهلاك الكهرباء، في ظل تنامي الجدل حول الطلب الهائل على الطاقة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكّل بدروه قضية بارزة قبيل انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتراح المقدم من أورسولا فون دير لايين بجعل كندا "عضوا شريكا" في التكتّل لا يُمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالرد على ما اعتبرها "خطة عدائية".

بريطانيا

يعقد العاهل البريطاني تشارلز الثالث الخميس في إسكتلندا مؤتمرا مع عمالقة التكنولوجيا، حيث من المقرر أن يحض ممثلي الشركات على ضمان توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.

ألمانيا

دعا وزير المال الألماني، لارس كلينغبايل، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مكثفة ضد "ممارسات الصين التجارية غير العادلة"، بهدف حماية شركات صناعة السيارات الألمانية التي تعاني حاليا من صعوبات كثيرة.

إيرلندا

أعلنت هيئة البث العام الإيرلندية أن إيرلندا لن تشارك في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية العام المقبل، ولن تبثها للسنة الثانية تواليا احتجاجا على مشاركة إسرائيل، وذلك على خلفية الوضع في قطاع غزة.

السويد

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، استقالته الخميس بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية أمام الاشتراكية الديموقراطية، ماغدالينا أندرسون.

كوريا الشمالية

أعرب أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس عن "قلق متزايد" إزاء تصاعد الأنشطة النووية في كوريا الشمالية، بما يشمل "خطة طويلة الأمد" كُشف عنها أخيرا "لتعزيز القوة النووية الوطنية".

وفي بيونغ يانغ، وصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، الخميس، الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية بأنهم "حمقى"، مجددة التأكيد أن "لا رجوع" في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي.

الهند

افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، رسميا الخميس خطين جديدين لإنتاج أشباه الموصلات، في خطوة جديدة تندرج ضمن سعي طموح لجعل الهند في طليعة الدول المصدّرة للرقائق الإلكترونية في العالم.

وفي سياق آخر من الهند، قضت محكمة خاصة في الهند بإعدام عشرة من أعضاء حركة التمرّد الماوي لدورهم في كمين عام 2013 استهدف موكبا وأدّى إلى مقتل 27 شخصا، بينهم أعضاء في حزب المؤتمر.

اليابان

أبقت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، على وزرائها الرئيسيين في مناصبهم في تعديل حكومي أجرته الخميس سعيا إلى ترسيخ الائتلاف الحاكم، وتحضيرا في الوقت نفسه لخفض مثير للجدل في ضريبة الاستهلاك.

أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة؛ من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة الدائمة، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.

البرازيل

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء إنه سيطلب من نظيره الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل "عدم التدخل في انتخابات البرازيل".

كولومبيا

رفع قاض كولومبي حظرا فرض الأسبوع الماضي على الضربات التي تستهدف معسكرات المجموعات المسلحة، لكنه اشترط توخي "الحذر" في حال ورود معلومات تفيد بوجود قاصرين تم تجنيدهم في صفوفها، وفقا للقرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".