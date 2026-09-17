واشنطن تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

ذكرت ​وزارة الخارجية الأميركية، أنه ​سيتم ​السماح لوفد إيراني بضمنه الرئيس مسعود بزشكيان ⁠بحضور ​اجتماعات الجمعية ​العامة للأمم المتحدة في نيويورك ​الأسبوع ​المقبل.

بزشكيان في خطاب سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيلول/ سبتمبر 2025 (Gettyimages)

ستمنح الولايات المتحدة تأشيرات لوفد إيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية الخميس، رغم تواصل الحرب التي دخلت شهرها السابع.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "تماشيا مع التزاماتنا بصفتنا الدولة المضيفة، سيتمكن الوفد الرئيسي للنظام الإيراني من حضور... الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "⁠الوفد سيخضع لقيود سفر، وسيُمنع من ​شراء ​السلع ⁠الفاخرة وغيرها، ​وفقا لسياستنا. ​الوفد ⁠أصغر حجما من ⁠وفد ​العام ​الماضي".

وأكد مصدر مطلع، أن الوفد يشمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأشعلت الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت إيران في أواخر شباط/ فبراير حربا امتدت في أنحاء المنطقة.

وردّت طهران بفرض حصار على مضيق هرمز الحيوي لنقل الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا.

غير أن الخطوة الأميركية تأتي في وقت رفضت فيه واشنطن منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أكد مصدر الأربعاء، لتكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تقدم فيها الولايات المتحدة على مثل هذا الإجراء.

وأجبرت الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي الرئيس الفلسطيني الذي اعتاد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مخاطبة هيئة القادة العالميين عبر الفيديو.

وفي بيان لم يذكر اسم عباس صراحة، قالت وزارة الخارجية إنها سترفض منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن ذلك يعود إلى "فشلهم في الإصلاح، خلافا لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، واستمرار أنشطتهم التي تقوض آفاق السلام".