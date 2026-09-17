3 سفن فقط تعبر هرمز مع احتدام الحرب في الخليج

تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ثلاث سفن فقط الأربعاء، مقابل 12 في اليوم السابق ومتوسط بلغ نحو 17 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع احتدام الحرب في الخليج وتصاعد المخاطر على إمدادات النفط.

سفن تحاول عبور مضيق هرمز قبالة بندر عباس جنوبي إيران، 7 أيلول الجاري (Getty Images)

تراجعت حركة سفن الشحن عبر مضيق هرمز بصورة حادة، الأربعاء، إذ عبرت ثلاث سفن فقط الممر المائي، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق، وسط احتدام الحرب في الخليج وتصاعد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

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وبحسب بيانات أولية لتتبع السفن صادرة عن شركة "كبلر"، الخميس، يقل العدد المسجل الأربعاء بفارق كبير عن متوسط الأيام العشرة السابقة، البالغ نحو 17 سفينة يوميًا.

ولا تشمل البيانات سفنًا قد تكون عبرت المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصدها، ما يعني أن الأرقام تقتصر على الحركة التي أمكن تتبعها.

وأظهرت بيانات "كبلر"، حتى الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، أن سفينة شحن جافة سائبة فارغة من طراز "سوبراماكس" دخلت المضيق عبر المسار الإيراني، فيما دخلت ناقلة منتجات نفطية فارغة عبر مسار لم يُعلن عنه.

وفي الاتجاه المقابل، خرجت ناقلة من طراز "باناماكس" من المضيق عبر مسار غير معلن.

ويأتي الانخفاض الحاد في حركة السفن مع احتدام الحرب في الخليج، في وقت قصفت طائرات حربية سعودية اليمن، بينما أطلق الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه مدن سعودية.

وترافقت التطورات مع تقدم سريع للحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر، إلى جانب هجماتهم على السعودية والأضرار التي لحقت بخط أنابيب النفط السعودي "شرق–غرب".

وأدت هذه التطورات إلى توسيع نطاق نفوذ طهران في الصراع وزيادة المخاطر المحيطة بإمدادات النفط العالمية.

كما تراجعت حركة الملاحة في البحر الأحمر؛ إذ انخفض عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب إلى 21 سفينة، الأربعاء، مقابل 24 سفينة في اليوم السابق.