السعودية: صفقة "إف-35" تعكس قوة شراكتنا مع أميركا

وافقت الخارجية الأميركية على صفقة عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل 48 مقاتلة "إف-35" الشبحية، وأكدت السفارة السعودية بواشنطن أنها تعكس قوة الشراكة، لتصبح الرياض أول دولة عربية تمتلكها حال اكتمال الصفقة.

قالت السفارة السعودية في واشنطن، اليوم الجمعة، إن صفقة بيع مقاتلات "إف-35" المقترحة للرياض تعكس "قوة واستدامة" الشراكة الإستراتيجية السعودية الأميركية، وتؤكد التطور المستمر في التعاون الدفاعي بين البلدين.

وجاء الموقف السعودي غداة موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقة عسكرية محتملة بقيمة 24.3 مليار دولار، تشمل 48 مقاتلة من طراز "إف-35" و49 محركا، وإخطار الكونغرس بها.

وقالت السفارة في تدوينة عبر منصة "إكس": "تعكس صفقة بيع طائرات F-35 المقترحة قوة الشراكة الإستراتيجية السعودية-الأميركية وطبيعتها الدائمة، والتقدم المستمر في تعاوننا الدفاعي".

وأضافت: "على مدى عقود، ساهم التعاون الأمني السعودي-الأميركي في استقرار المنطقة، وعزز قدراتنا الجماعية".

وتشمل الصفقة المقترحة، إلى جانب 48 مقاتلة، 49 محركا من طراز "F135"، بينها محرك احتياطي، إضافة إلى معدات اتصالات آمنة، وأنظمة ملاحة وتشفير، وقطع غيار، وبرامج تدريب ومحاكاة، ودعم فني ولوجستي.

وقالت الخارجية الأميركية إن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة السعودية على "ردع التهديدات الحالية والمستقبلية"، ودعم دفاعها عن أراضيها ورفع مستوى التوافق التشغيلي مع القوات الأميركية والإقليمية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

كما عدّت أن الصفقة المقترحة "لن تغير التوازن العسكري في المنطقة".

وإذا اكتملت الصفقة، ستكون السعودية أول دولة عربية تحصل على مقاتلات "إف-35"، فيما تعد إسرائيل حاليا المشغل الوحيد لهذا الطراز في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، اعتزام بلاده بيع مقاتلات "إف-35" إلى السعودية، بعد طلب تقدمت به المملكة للحصول عليها في وقت سابق من العام نفسه.

وتنتج شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية مقاتلات "إف-35"، وهي طائرات شبحية متعددة المهام، فيما تنتج "برات آند ويتني" محركاتها.