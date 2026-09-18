بعد توغل بدرعا واعتقال راع: قصف إسرائيلي على أطراف بيت جن جنوبي سورية

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدفعيا أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق، عقب توغل آلياتها العسكرية في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واعتقال راعي أغنام، وسط استمرار التوغل الإسرائيلي وخروقات الاحتلال بجنوب سورية.

قوة عسكرية إسرائيلية في الجنوب السوري (وكالة الأنباء السورية)

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أطراف بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق جنوبي سورية، بعد توغله في ريف محافظة درعا.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا على أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي".

ولم تذكر القناة نتائج القصف، كما لم يصدر تعقيب فوري من الحكومة السورية التي طالبت سابقا، بوقف انتهاكات إسرائيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت القناة، بأن قوة إسرائيلية اعتقلت راعي أغنام خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا، من دون تحديد هويته.

وتوغلت قوات إسرائيلية، الجمعة، بـ9 آليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد بريف محافظة درعا.

ويقع وادي الرقاد ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وشهد خلال الأشهر الماضية توغلات إسرائيلية متكررة وتحركات عسكرية داخل الأراضي السورية.

وتشهد مناطق جنوب سورية توغلات إسرائيلية متكررة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حين أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى.

وتطالب سورية بانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتؤكد تمسكها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.