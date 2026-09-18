ترامب وكيم مجددًا؟ رئيس كوريا الجنوبية: الحوار مع بيونغ يانغ ما زال ممكنا

قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن عقد لقاء جديد مع كيم جونغ أون لا يزال صعبًا لكنه ليس مستحيلًا.

قال رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد بوضوح استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، بعد سنوات من تعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال لي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، إن "من الواضح أن الرئيس ترامب يريد الحوار"، مضيفًا أنه يحض الرئيس الأميركي بدوره على الانخراط في محادثات مع بيونغ يانغ. ويأتي ذلك في وقت يسعى ترامب إلى إعادة إحياء التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان ترامب قد التقى كيم ثلاث مرات خلال ولايته الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2021، فيما قال مؤخرًا إنه يعتزم الاجتماع به مجددًا قبل نهاية العام. ولم تصدر كوريا الشمالية حتى الآن إشارة علنية بالموافقة على عقد لقاء جديد.

وأشار لي إلى أن سيول تواصل "جهود تنسيق أولية" بهذا الشأن، معتبرًا أن عقد لقاء بين ترامب وكيم في المرحلة الحالية لا يزال صعبًا، لكنه "ليس مستحيلًا".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه لا يستطيع تحديد مدى احتمال عقد اللقاء، لكنه شدد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحويل هذا الاحتمال إلى واقع.

وتأتي تصريحات لي في ظل استمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية، إذ حذرت بيونغ يانغ، الخميس، من رد أكثر حدة على التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، بينما يواصل ترامب الدفع باتجاه استئناف التواصل مع كيم.