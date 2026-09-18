ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" نحو إقامة قاعدة عسكرية أميركية في بولندا

أعلن ترامب تحقيق تقدم كبير نحو إنشاء قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا بالتعاون مع الرئيس كارول نافروتسكي، بالتزامن مع إعادة واشنطن تقييم وجودها العسكري بأوروبا وضغطها لزيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء بالناتو.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، تحقيق "تقدم كبير" نحو إقامة قاعدة عسكرية أميركية في بولندا، بعدما أعلنت وارسو أنها تجري محادثات مع واشنطن بشأن هذه المسألة.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أنه "بفضل القيادة الجريئة لصديقي كارول نافروتسكي، رئيس بولندا، يتم إحراز تقدم كبير نحو إقامة قاعدة للجيش الأميركي في بولندا".

وأضاف أنه "إذا حدث ذلك، فسيتم إعلان الموقع قريبا جدا".

وكانت بولندا التي تتشارك حدودا مع كل من روسيا وأوكرانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، قد أعلنت في آب/ أغسطس، أنها تجري محادثات مع واشنطن في شأن إقامة قاعدة أميركية دائمة على أراضيها.

من جهته، قال نافروتسكي عبر "إكس": "نحن مستعدون لمواصلة جهودنا لتعزيز تعاوننا الدفاعي: بجدية، ومسؤولية، ودائما معا".

وأضاف "أستطيع أن أؤكد لكم أن الحكومة البولندية ستبذل قصارى جهدها لتوفير أفضل موقع ممكن لقاعدة الجيش الأميركي".

ويتمركز حاليا نحو 10 آلاف جندي أميركي في بولندا. وأعلنت واشنطن أنها بدأت هذا الصيف إعادة نظر رسمية في وجودها العسكري في أوروبا، بهدف دفع دول القارة إلى تحمّل "المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي".

وكانت واشنطن قد انتقدت الدول الأوروبية التي رفضت السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد الناتو على أراضيها خلال الحرب مع إيران.

كذلك هدّد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بخفض مساهمة بلاده في موازنة الحلف إذا رفضت بعض الدول الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال قمة الناتو في لاهاي العام المنصرم.

وتعهدت الدول الأعضاء خلال تلك القمة بتخصيص ما لا يقل عن خمسة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الأمن بحلول سنة 2035، بما في ذلك 3,5 في المئة تُخصص حصرا للإنفاق العسكري.