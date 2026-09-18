مصابان وقصف وتوغلات إسرائيلية في بلدات جنوبي لبنان

أُصيب شخصان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرا جنوبي لبنان، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال وتفتيش منازل بأطراف دير ميماس وحداثا، وسط قصف متواصل على بلدات جنوبية وتحليق حربي، رغم سريان اتفاق "صيغة الإطار".

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شقرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، فيما تقدمت آليات الجيش باتجاه أطراف بلدتي دير ميماس وحداثا الحدوديتين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن القصف الإسرائيلي على منطقة شقرا أدى إلى إصابة شخصين، إذ جرى نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وأشارت الوكالة إلى سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية في وادي نحلة، عند أطراف بلدة شقرا.

وفي دير ميماس، أفادت الوكالة بأن قوات إسرائيلية تقدمت باتجاه أطراف البلدة وصولا إلى منطقة التقاطع قرب نقطة مستحدثة للجيش اللبناني، قبل أن تغادر النقطة التي تقدمت إليها عند مدخل البلدة، وتعود إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية فتشت عددا من المنازل في البلدة، وألقت 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها عند المدخل الداخلي لدير ميماس، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة.

ولا يزال الجيش اللبناني موجودا عند الطريق العام في برج الملوك، وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة، وفق الوكالة.

وفي قضاء بنت جبيل أيضا، أفادت الوكالة بأن آليات إسرائيلية تقدمت من بلدة الطيري باتجاه أطراف بلدة حداثا من جهة حاريص.

وتجدد القصف على بلدتي المنصوري ومجدل زون، في وقت سابق اليوم الجمعة، بعد أن كان قد اشتد خلال ساعات الليل، حيث سُمع صدى القصف في مدينة صور وعدد من القرى والبلدات الجنوبية.

كما تعرض وادي العزية، صباح اليوم، لسقوط عدد من القذائف، بحسب الوكالة.

وفي السياق، أفادت الوكالة بتحليق طائرات حربية إسرائيلية فوق جرود الهرمل وعكار على مستويات متوسطة.

وخلال ساعات الليل، ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدتي حداثا وعيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، وسط استمرار التحركات الميدانية والقصف في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب في واشنطن اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أميركية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ورغم توقيع الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، كما لا تزال تحتل مناطق في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس الماضي وحتى 17 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى 4 آلاف و386 شهيدا، و12 ألفا و407 مصابين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغت 8 آلاف و953 شهيدا، و30 ألفا و643 مصابا.