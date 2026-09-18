موجز أنباء العالم الجمعة

أعلنت باكستان استعدادها في الدفاع عن حليفتها السعودية في ظل هجمات الحوثيين، بالإضافة إلى وقوع هجمات روسية وأوكرانية متبادلة، وتصعيد متواصل في جنوب لبنان. في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة:

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أن بلاده "ستمضي إلى أبعد مدى" في الدفاع عن حليفتها السعودية، في وقت تتعرض المملكة لهجمات متزايدة من الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن.

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لبنان

توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه حاجز للجيش اللبناني أقامه مؤخرا عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان وألقى قنابل صوتية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصوّر لوكالة "فرانس برس".

روسيا/ أوكرانيا

تعرضت روسيا لهجوم أوكراني بـ350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو ليل الخميس - الجمعة، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين، مع بدء عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب.

وفُتحت مراكز الاقتراع باكرا الجمعة في أقصى الشرق الروسي، في بداية عملية انتخابية تستمر ثلاثة أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحّدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تلقي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 5 سنوات بظلالها على الاستحقاق الانتخابي.

وهذه أول انتخابات برلمانية في روسيا منذ بدأت موسكو غزو الأراضي الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، في نزاع أوقع منذ ذلك الحين مئات آلاف القتلى.

من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجا على ما وصفته بـ"زيادة" في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب.

ووثّقت الأمم المتحدة أكثر من ألف حالة عنف جنسي منذ بدء النزاع في أوكرانيا، وفق ما أفادت الجمعة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي نسبت نحو تسع حالات من أصل كل عشر حالات إلى الجانب الروسي.

صادرت السلطات الروسية الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسري "نستله" وثلاث مجموعات فرنسية، في خطوة دافع عنها الكرملين الجمعة باعتبارها إجراء مبررا ضد شركات تمثل "دولا غير صديقة" تدعم أوكرانيا.

كوريا الجنوبية/ أميركا

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب بوضوح في استئناف الحوار مع بيونغ يانغ، وأكد أن سيول لن ترسل قوات للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

سبتة

بدأت الشرطة نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الإسباني، بعد أسابيع من تدفق قياسي فاق قدرة الإقليم الصغير على الاستيعاب.

الولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أن محكمة فدرالية في الولايات المتحدة حكمت بالسجن 60 عاما على سوري كان مدير سجن في دمشق بين عامَي 2005 و2008 بتهمة التعذيب.

إلى ذلك، انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، سياسة الترحيل الجماعي التي ينتهجها دونالد ترامب، وقد حذرت نائبة جمهورية من أن الناخبين من أصول إسبانية الذين ساهموا في عودته إلى البيت الأبيض، يشعرون الآن بأنهم "تعرضوا للخيانة".

كولومبيا

أفادت مفوضة حقوق الإنسان في كولومبيا، بأن المجموعات المسلحة في البلاد كثفت بشكل كبير هجماتها بالطائرات المسيّرة ضد قوات الأمن والمدنيين خلال هذا العام.

فرنسا

أوقف شرطي في فرنسا يتبنى "أيديولوجية يمينية متطرفة وعنيفة"، للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي، وفق ما أفادت مصادر.

وأكّد مصدر قضائي تقريرا بثته شبكة "TF1/LCI"، مضيفا أن الرجل يشتبه أيضا في تصنيعه أسلحة، إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى.

إلى ذلك، أعلن السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زيمور عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، متعهدا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة وترحيل الأجانب العاطلين عن العمل حتى وإن كانوا يقيمون بصفة قانونية.

نيجيريا

علقت الحكومة النيجيرية عمل مسؤول في جهاز الدفاع المدني وأمرت بإجراء "تحقيق شامل"، بعد وفاة 37 شخصا يُشتبه في أنهم كانوا يعملون في التعدين غير القانوني أثناء احتجازهم لدى هيئة الدفاع المدني المحلية.

الفيليبين/ الصين

أعلنت مانيلا أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين صدمت قاربا تابعا لإدارة الثروة السمكية الفيلبينية صباح الجمعة في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

من جهة ثانية، قتل شخصان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في جنوب الفيليبين الجمعة، حسبما صرح موظف في هيئة محلية للتعامل مع الكوارث، في ثالث حادثة من نوعها تشهدها مؤسسة تعليمية في البلاد منذ حزيران/ يونيو.

كوالالمبور

مُنح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، المسجون بتهم تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1 إم دي بي)، عفوا مشروطا مقابل دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار؛ بحسب ما أعلن مسؤولون الجمعة.

إثيوبيا

استسلم نحو 300 مقاتل من قوات المتمردين في إقليم تيغراي للسلطات الإثيوبية، حسبما أعلن الجيش الفيدرالي الجمعة، وسط تزايد المخاوف من تجدد الحرب التي دمرت المنطقة بين عامي 2020 و2022.

السويد

أعربت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد ماغدالينا أندرسون عن استعداداها لبدء مفاوضات لتأليف حكومة جديدة، وهي المهمة التي من المتوقع أن تكلف بها من رئيس البرلمان في وقت لاحق، وذلك بعد فوزها الأحد في الانتخابات البرلمانية.