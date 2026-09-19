أنقرة تسحب ترخيص بنك "ملت" الإيراني بعد عقوبات أميركية على مصرف تركي

يأتي قرار سحب الترخيص بعد عمل البنك لأكثر من أربعة عقود، وفقًا لإشعار نُشر في الجريدة التركية الرسمية، وجاء في الإشعار: "تقرر إلغاء ترخيص تشغيل بنك ملت، المكتب الرئيسي في طهران، الفرع المركزي في إسطنبول، تركيا".

سحبت تركيا ترخيص بنك "ملت" الإيراني بموجب قرار نشر، صباح السبت، في الجريدة التركية الرسمية.

ولم يتم تحديد سبب القرار، لكنه صدر بعد أسبوعين على فرض واشنطن عقوبات على مصرف "غولدن غلوبل" التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني، في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا.

ويأتي قرار سحب الترخيص بعد عمل البنك لأكثر من أربعة عقود، وفقًا لإشعار نُشر في الجريدة التركية الرسمية، وجاء في الإشعار: "تقرر إلغاء ترخيص تشغيل بنك ملت، المكتب الرئيسي في طهران، الفرع المركزي في إسطنبول، تركيا".

واتُخذ القرار بموجب مادة من قانون العمل المصرفي التركي تتيح للسلطات إلغاء ترخيص بنك إذا اعتُبر أن استمرار عمله يشكل خطرًا على حقوق المودعين أو على أمن واستقرار النظام المالي، بحسب ما أوردته رويترز.

ولم يذكر الإشعار الإجراءات الأميركية أو أي مشكلات تشغيلية محددة في البنك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك الاستثمار التركي غولدن غلوبال وفرعين تابعين له، بسبب صلات مزعومة بإيران.

كما شددت واشنطن الإجراءات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وفرضت عقوبات على 36 جهة مستهدفة في 8 أيلول/ سبتمبر، من بينها 27 شركة طيران إيرانية.

وقررت تركيا وعُمان لاحقًا وقف رحلات شركة ماهان إير، عقب مناقشات مع واشنطن بشأن الالتزام بالإجراءات الأميركية المفروضة على إيران.