إعدام متخابر في إيران متهم بنقل معلومات حول مواقع صواريخ إلى الموساد

ذكر القضاء الإيراني أن "حكم الإعدام نُفذ بحق حسين بدران بتهمة تزويده الموساد معلومات حول مواقع صاروخية في محافظة أصفهان" وسط البلاد، من دون ذكر تفاصيل إضافية عن تاريخ اعتقاله أو محاكمته.

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت السلطة القضائية السبت.

وذكر القضاء الإيراني أن "حكم الإعدام نُفذ بحق حسين بدران بتهمة تزويده الموساد معلومات حول مواقع صاروخية في محافظة أصفهان" وسط البلاد، من دون ذكر تفاصيل إضافية عن تاريخ اعتقاله أو محاكمته.

وكانت قد أعدمت إيران أكثر من 500 شخص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آب/ أغسطس، وفق ما أفادت به منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، وذلك بعد موجة إعدامات نُفّذت خلال الأيام الماضية، فيما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا طهران إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت المنظمة ومقرّها النرويج، إن 511 شخصا على الأقل أُعدموا منذ بداية العام 2026، 29 منهم على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/ يناير.

ومن بين الذين أعدموا، 16 امرأة و13 سجينا سياسيا على الأقلّ مرتبطين بجماعات معارضة محظورة؛ بحسب المصدر نفسه.

وقال ناشطون إن السلطات الإيرانية تلجأ إلى عقوبة الإعدام كوسيلة للترهيب، ازدادت حدّة بعد الاحتجاجات والحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، في 28 شباط/ فبراير.

وقال مدير المنظمة محمود أمير مقدم، إن "جميع أحكام الإعدام، بغض النظر عن التهم، لها هدف داخلي واضح، يتمثّل في بثّ الذعر ومنع اندلاع احتجاجات جديدة"، مضيفا "نشعر بقلق بالغ إزاء تفاقُم هذا المنحى خلال الأشهر المقبلة".