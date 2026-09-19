بريطانيا تسجل ارتفاعًا في حوادث المسيّرات قرب مواقع عسكرية

بحسب الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة، رُصد 340 حادثًا أمنيًا مرتبطًا بطائرات مسيّرة داخل مواقع تابعة لوزارة الدفاع البريطانية في المملكة المتحدة، أو بالقرب منها، خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت آب/ أغسطس 2026.

تعرضت مواقع عسكرية بريطانية لهجمات بطائرات مسيّرة أكثر من 300 مرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفق بيانات نشرتها صحيفة "ذي إندبندنت"، السبت، في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة، رُصد 340 حادثًا أمنيًا مرتبطًا بطائرات مسيّرة داخل مواقع تابعة لوزارة الدفاع البريطانية في المملكة المتحدة، أو بالقرب منها، خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت آب/ أغسطس 2026.

وفي العام 2025، سُجل 250 حادثًا، أي نحو ضعف الحوادث الـ126 المسجلة في العام السابق.

ولم تقدم وزارة الدفاع معلومات عن مصدر هذه المسيّرات، لكن هذه الحوادث تأتي في وقت تندد فيه دول أوروبية بتزايد الهجمات الروسية المتعددة الوسائل على أراضيها.

وقالت وزيرة الدولة للقوات المسلحة، لويز ساندهر-جونز، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الحكومة "تأخذ على محمل الجد التهديد الذي تشكله الطائرات المسيّرة المعادية على مواقع وزارة الدفاع".

وأضافت أن ارتفاع عدد الحوادث المسجلة "يعكس التقدم الكبير المحرز في مجالي اليقظة والإبلاغ"، مع إنشاء مناطق جوية مقيدة جديدة، في شباط/ فبراير، فوق 44 موقعًا عسكريًا استراتيجيًا في المملكة المتحدة، على أن يشمل الإجراء 160 موقعًا إضافيًا في الخريف.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "المملكة المتحدة وحلفاءها يظلون يقظين في مواجهة التهديدات المحتملة، وعلى خصومنا ألا يساورهم أي شك في تصميم الحكومة على التصدي لأي عدوان على المملكة المتحدة وحلفائها".

وتأتي هذه الأرقام بعدما استدعت روسيا، الجمعة، القائمة بالأعمال البريطانية بالوكالة، للاحتجاج على مواصلة لندن "زيادة إمداداتها من الطائرات المسيّرة وغيرها من أنظمة التسليح" إلى أوكرانيا، وفق بيان للخارجية الروسية.

وحذرت موسكو من أن المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا ستُعتبر "أهدافًا مشروعة"، إذا استُخدمت لدعم ضربات بعيدة المدى ضد روسيا.