كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية "غير قابل للتراجع"

متحدث باسم الخارجية: "القرار الذي لفقته الولايات المتحدة والغرب لا يؤثر على وضع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية".

رفضت كوريا الشمالية قرارًا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد مطالبتها بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أنه "لا تأثير له"، ومؤكدة أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية "دائم وغير قابل للتراجع".

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، السبت، بيانًا لوزارة الخارجية اتهم ما وصفها بـ"قوى معادية" بالسعي إلى إنهاء البرنامج النووي للبلاد خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم الخارجية إن القرار "الذي لفقته الولايات المتحدة والغرب لا يؤثر على وضع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية".

وأضاف أن بلاده لم تعد منذ زمن عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أن تناول الوكالة وضع كوريا الشمالية ومساعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية "غير قانوني".

وشدد المتحدث على أن وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا يحتاج إلى اعتراف من الولايات المتحدة أو الغرب أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا أنه مكفول بما وصفه بـ"قوة الردع النووية"، ومثبت بموجب قوانين البلاد.

وأكد أن بيونغ يانغ ستواصل تنفيذ خططها الإستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قدراتها العسكرية، في ظل ما وصفه بـ"البيئة الأمنية الدولية المتدهورة باستمرار".

وكانت كوريا الشمالية قد كرست في قوانينها وضعها دولة تمتلك أسلحة نووية، فيما تؤكد قيادتها أن ترسانتها النووية غير قابلة للتفاوض أو التراجع.

وجاء الموقف بعد أن وصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الخميس، وضع بلادها كدولة مسلحة نوويًا بأنه "مطلق"، وهاجمت الدعوات إلى نزع السلاح النووي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبدى استعداده لاستئناف الحوار مع كيم، وقال إنه يعتزم لقاءه في وقت لاحق من العام الجاري.