موجز أنباء العالم السبت

أفادت مصادر بصعود سحب دخان من محيط مطار العاصمة السعودية الرياض، وسط معلومات عن اضطراب في حركة الرحلات في المطار، وترامب يقر عقوبات جديدة على روسيا التي قالت إن الرد على هذه العقوبات سيتضمن "ردعا عسكريا"...

صورة للعاصمة السعودية، الرياض، شوهد تصاعد لألسنة الدخان قرب مطار الرياض الدولي عقب انفجار في مستودع لشركة "أرامكو" النفطية (Getty Images)

اندلع حريق في مستودع نفط تابع لشركة "أرامكو" السعودية قرب مطار الرياض، ما أدى إلى اضطرابات في حركة الطيران، في أول استهداف للعاصمة السعودية خلال جولة التصعيد الحالية بين المملكة والحوثيين في اليمن، وفي سورية أفادت وزارة الدفاع بمقتل 11 شخصا في انفجار في موقع عسكري في دير الزور، وقالت إن الفاعلين مجهولون.

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السعودية

شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات، مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، وفق موقع "فلايت رادار 24" المتخصص بتتبع حركة الطيران، بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان من قرب المطار.

وأوضحت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن حريقا اندلع في خزان وقود تابع لشركة "أرامكو" قرب مطار الرياض، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي شب في الخزان الذي يحمل شعار الشركة النفطية السعودية.

وكان سُمع دوي انفجارين في الرياض في وقت مبكر اليوم السبت، وفق ما أفاد صحافيون، بُعيد إطلاق الدفاع المدني تحذيرا من"هجوم جوي معاد" هو الأول الذي يستهدف العاصمة السعودية منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين.

سورية

قُتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع أمس الجمعة في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور شرقي البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت.

وعلى صعيد أمني أيضا، أعلنت قوات الأمن السورية السبت توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل ثلاثة من عناصرها خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي البلاد.

الولايات المتحدة الأميركية/ روسيا

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام.

وفي موسكو، قال الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، السبت إن الرد الروسي على العقوبات الأميركية الجديدة يجب أن يتضمن "ردعا عسكريا".

وبالتوازي مع ما سبق، وافقت الولايات المتحدة الجمعة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2,68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم كي تتصدّى للهجمات الروسية.

غرينلاند

صرّحت الخارجية الدانماركية بأن الاتفاق "الملزم" الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول غرينلاند "يعزز الأمن" في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك على بعد أيام من موعد توقيعه.

وقال وزير الخارجية، لارس لوكه راسموسن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الأسبوع المقبل قد يحمل أحداثا جيدة بالنسبة إلى غرينلاند والدانمارك والولايات المتحدة على حد سواء. نأمل أن تنتهي حقبة عدم الاستقرار المستمرة منذ فترة طويلة، ويحل مكانها اتفاق ملزم يسهم في تعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وبالتالي أمننا المشترك في حلف شمال الأطلسي وأوروبا".

كوريا الشمالية

رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، ووصفته بأنه "لا تأثير له" لأن بيونغ يانغ ليست عضوا في الوكالة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

لوكسمبورغ/ بريطانيا

عُلقت الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار لوكسمبورغ خلال الليل وحتى صباح السبت، بعد رصد تحليق طائرات مسيّرة بالقرب من أجوائه.

وأشارت بيانات نشرتها صحيفة "ذي إندبندنت" السبت إلى أن مواقع عسكرية بريطانية تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة أكثر من 300 مرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.

تركيا

سحبت تركيا ترخيص بنك "ملت" الإيراني الخاضع منذ سنوات لعقوبات غربية، بموجب قرار نُشر صباح السبت في الجريدة الرسمية.

الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي السبت عن أسفه لرفض واشنطن، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا اياها إلى مراجعة هذا القرار.

الصين/ الولايات المتحدة الأميركية

يزور نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين للشؤون التجارية، هي ليفينغ، الولايات المتحدة قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية السبت.

وفي سياق الزيارة، يشارك رئيس "إنفيديا"، جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إلى جانب عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في مأدبة عشاء رسمية يقيمها البيت الأبيض الأسبوع المقبل على شرف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وفق ما أفاد مسؤول أميركي الجمعة.

ومن جهة أخرى، ندّدت مؤسسات إعلامية أميركية بقرار الرئيس دونالد ترامب منع ثلاث وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض، ووصفته بأنه اعتداء على حرية الصحافة ومخالف للدستور، متعهدة بمواجهة أي محاولة لتقييد عمل صحافييها.

وفي خبر مختلف، أعلن سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

إيران

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية خلال الحرب، بحسب ما أفادت السلطة القضائية السبت.

باكستان

أدى هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمالي باكستان إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة.

نيجيريا

كلّفت الحكومة النيجيرية لجنة مستقلة مؤلفة من عشرة أعضاء بالتحقيق في مقتل 37 شخصا داخل زنزانة تابعة لهيئة الدفاع المدني المحلية، بحسب ما أفاد وزير الداخلية السبت.