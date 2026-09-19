هل تتحرك تركيا لدعم السعودية عسكريا في مواجهة الحوثيين؟

قال وزير الخارجية التركي بشأن إمكانية مساعدة السعودية وتلبية احتياجاتها العسكرية في مواجهة الحوثيين: "ربما تكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، وخاصة في ما يتعلق ببعض المسائل الفنية. ولن تكون لدينا أي مشكلة في تلبيتها".

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن السعودية ربما يكون لديها احتياجات عسكرية بسبب الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون، وإن تركيا مستعدة للمساعدة بموجب ​اتفاق دفاعي ثلاثي يشمل باكستان أيضا.

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وقال فيدان لقناة (إن.تي.في): "نرى أن هناك هجمات خطيرة جدا على ‌وحدة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاق تحالف، ونحن متضامنون بجدية في هذه النقطة... ربما تكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، وخاصة في ما يتعلق ببعض المسائل الفنية. ولن تكون لدينا أي مشكلة في تلبيتها".

وينص اتفاق الدفاع المشترك، الذي أطلق ​عليه اسم "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، وجرى توقيعه الشهر الماضي، على أن أي هجوم مسلح على ​أي من الدول الثلاث سيُعتبر هجوما عليها جميعا.

ويسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر كثافة ⁠سكانية في اليمن وعلى جزء كبير من شمال البلاد. ومنذ إعلانهم فرض حظر بحري على السعودية ​في تموز/ يوليو، يشن الحوثيون هجمات على المملكة. وفتح ذلك جبهة جديدة في الحرب الأوسع نطاقا التي ​بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في نهاية شباط/ فبراير.

واستهدفت هجمات الحوثيين مدنا سعودية وبنية تحتية للطاقة وحركة الشحن، مما أوجد تهديدات جديدة لإمدادات النفط العالمية وعرض للخطر المسار البديل الرئيسي لصادرات الخليج عبر البحر ​الأحمر، وذلك في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز معطلة بسبب الحصار.

ولم يستجب ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناشدات من المملكة للحصول على دعم عسكري في مواجهة الحوثيين الذين اتفقوا على وقف لإطلاق ‌النار ⁠مع الولايات المتحدة العام الماضي بعد أن قصفتهم واشنطن على مدى شهرين.

وقال فيدان، إنه من غير المقبول جعل السعودية طرفا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لا رغبة لديها في الانخراط فيها. وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن مقترحات لإنهاء القتال نُقلت إلى جميع الأطراف.

وتابع فيدان قائلا "هناك مبادرات كثيرة، لكن ​يتعين على الأطراف قبولها... هناك مقترحات ​جديدة، وآمل أن يقبلوها... ⁠كان يجري تحمل هذه الأزمة حتى مرحلة معينة لكن تداعياتها الاقتصادية بدأت تتجاوز الحد الممكن تحمله".

وقالت تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف ​شمال الأطلسي، إن الاتفاق مع باكستان المسلحة نوويا والسعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة ​للنفط، مفتوح ⁠أمام التوسع ولا يهدف إلى استبدال أي تحالفات قائمة.

وقالت باكستان إنه لا توجد مناقشات بشأن رد عسكري من إسلام آباد بموجب اتفاق مكة على هجمات الحوثيين على السعودية لكنها أضافت أنها ستتحرك عندما "يحين الوقت".

ونددت تركيا بهجمات ​الحوثيين ودعت إلى وقفها فورا.