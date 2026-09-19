"هجوم غير قانوني".. إعلام أميركي يرد على ترامب

"يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من الآن، سأمنع سي إن إن للأخبار الكاذبة، وإم إس ناو... وبوليتيكو... من دخول البيت الأبيض بسبب نشرها المستمر للأخبار الكاذبة".

نددت مؤسسات إعلامية أميركية بإعلان الرئيس دونالد ترامب منع صحافيي ثلاث وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض، واعتبرت أن تنفيذ القرار سيشكل انتهاكًا لحرية الصحافة والحقوق التي يكفلها الدستور الأميركي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي إعلان ترامب في وقت تراجعت معدلات التأييد له إلى مستويات قياسية، وفيما يواجه حزبه الجمهوري خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عبر منصته "تروث سوشال" أنه سيمنع مراسلي شبكة "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" من دخول البيت الأبيض، متهمًا المؤسسات الثلاث بنشر "أخبار كاذبة" عن إدارته. ولم يوضح كيفية تطبيق القرار أو موعد بدء تنفيذه، فيما ظل صحافيون من المؤسسات المستهدفة داخل حرم البيت الأبيض بعد إعلانه.

وقال ترامب إنه "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من الآن، سأمنع سي إن إن للأخبار الكاذبة، وإم إس ناو... وبوليتيكو... من دخول البيت الأبيض بسبب نشرها المستمر للأخبار الكاذبة".

وأضاف أنه "لا ينبغي السماح لوسائل الإعلام بأن تكتب أو تنشر باستمرار روايات مختلقة وأكاذيب عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة"، محذرًا من أن مؤسسات إعلامية أخرى قد تواجه إجراءات مماثلة.

"هجوم غير قانوني"

من جانبها، دافعت "سي إن إن" عن عمل صحافييها، وقالت إن تغطيتها "منصفة ودقيقة" وتحظى بالحماية بموجب الدستور الأميركي، معتبرة أن تنفيذ الحظر الذي أعلن عنه ترامب سيشكل "هجومًا غير قانوني" على حق أساسي محمي دستوريًا.

وتعهد موقع "بوليتيكو" بـ"الدفاع بقوة" عن حقوقه المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي في مواجهة أي محاولة لتقييد عمل صحافيي الموقع.

كما أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض وقوفها إلى جانب الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المستهدفة، مؤكدة دفاعها عن الصحافيين الذين يتعرضون لإجراءات بسبب قيامهم بعملهم.

وقال رئيس لجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة، بروس براون، إن منع مؤسسات إعلامية من الوصول إلى البيت الأبيض على أساس تغطيتها سيكون "غير دستوري بشكل واضح".

ليست المرة الأولى

وسبق أن دخل ترامب في مواجهات مماثلة مع وسائل إعلام خلال ولايتيه. ففي ولايته الأولى، سحب البيت الأبيض تصريح مراسل "سي إن إن" جيم أكوستا، قبل أن تأمر محكمة بإعادة التصريح إليه.

وفي العام الماضي، قيّد البيت الأبيض وصول وكالة "أسوشييتد برس" إلى بعض الفعاليات الرئاسية على خلفية استمرار الوكالة في استخدام تسمية "خليج المكسيك"، بدلاً من "خليج أميركا" التي اعتمدتها إدارة ترامب. وأثار الإجراء نزاعًا قضائيًا بشأن حقوق وسائل الإعلام في الوصول إلى الفعاليات الرئاسية.

ويأتي التصعيد الجديد في سياق المواجهة المستمرة بين ترامب ووسائل إعلام ينتقد تغطيتها، فيما يثير إعلانه الأخير مجددًا أسئلة قانونية بشأن حدود سلطة البيت الأبيض في تقييد وصول المؤسسات الصحافية على أساس مضمون تغطيتها.