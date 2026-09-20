ترامب: الحوثيون وافقوا على عدم مهاجمتنا

أكد ترامب أن واشنطن على تواصل دائم مع الحوثيين، وقال إنهم وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة، وتأتي هذه التصريحات في ظل استهداف الحوثيين العاصمة السعودية، الرياض، وشن هجمات عدة على المملكة، ووسط تحذيرات من تصعيد وشيك في المنطقة.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة، رغم تصاعد المواجهة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية المتحالفة مع واشنطن، بحسب ما أفادت شبكة "فوكس نيوز".

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ونقل مراسل الشبكة، تراي ينغست، المعروف بتواصله مع ترامب، عن الرئيس الأميركي قوله إن الولايات المتحدة "على تواصل دائم مع الحوثيين، وإنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة".

وسبق أن قال ترامب إن الحوثيين يمتنعون عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.

وقال خلال زيارة إلى إيرلندا في 12 أيلول/ سبتمبر "اتصل بنا الحوثيون، وهم لا يريدون قتالنا... لا يريدوننا أن نهاجمهم".

لكن تصريحاته الأخيرة لشبكة "فوكس نيوز" تأتي في ظل تعرض السعودية، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، لضغوط متزايدة بعد استهداف الرياض بصاروخ السبت.

وفي الوقت نفسه شن الحوثيون هجوما سريعا وواسع النطاق داخل اليمن، وسيطروا على مساحات كانت خاضعة للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.

وأفادت "فوكس نيوز" بأن ترامب في "مرحلة اتخاذ قرار" بشأن إيران، وقال ينغست إن ترامب أبلغه أن "أمورا كبيرة ستحدث في مستقبل غير بعيد"، وهدد قائلا "على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف".