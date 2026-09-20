موجز أنباء العالم الأحد

حذرت واشنطن من تصعيد متسارع قد يحدث في الخليج بعد استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية، الرياض، وبالتزامن مع التحذير قطع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عطلته وعاد إلى البيت الأبيض خلافا للتوقعات، والسيسي يلتقي برئيس CIA لبحث التوترات في المنطقة...

صورة من أحد شوارع الرياض، جرّ استهداف الحوثيين العاصمة السعودية إلى تحذيرات من تصعيد متسارع في المنطقة (Getty Images)

قطع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في "كامب ديفيد"، وعاد إلى البيت الأبيض في خطوة غير متوقعة، جاءت بالتزامن مع تحذيرات من حدوث تصعيد سريع في الخليج والمنطقة في أعقاب استهداف الحوثيين العاصمة السعودية، الرياض، وفي السياق ذاته استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، جون راتكليف، للبحث في التوترات المتوقع حدوثها في المنطقة بعد التحذير الأميركي.

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حذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث "تصعيد سريع" في الخليج في ظل هجمات الحوثيين على السعودية، بعد استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر.

ومع تصاعد التوتر في المنطقة، قطع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عطلة نهاية الأسبوع في "كامب ديفيد" ليعود إلى البيت الأبيض السبت خلافا لما هو متوقع.

واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، جون راتكليف، في القاهرة الأحد، في زيارة نادرة خُصّصت للبحث في التوترات المتزايدة في المنطقة في ظل التحذيرات الأميركية من احتمال حدوث تصعيد سريع.

وفي طهران، أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي خضم الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط عالميا بسبب الحرب، ارتفعت أسعار وقود الديزل في فرنسا إلى مستوى قياسي جديد، وفق تحليل أجرته وكالة "فرانس برس".

فلسطين

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوما في الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

العراق

انطلقت في العراق صباح الأحد جلسات محاكمة ستة مواطنين فرنسيين متّهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في وقت تمضي السلطات العراقية في ملاحقة آلاف المشتبه فيهم من عناصر التنظيم.

الحرب الروسية الأوكرانية

توجّه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، على وقع تصعيد وصفته السلطات بـ"غير المسبوق"، وذلك في وقت شنت فيه أوكرانيا هجوما واسع النطاق بالطائرات المسيّرة على العاصمة موسكو.

وفي أوكرانيا، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم روسي على منطقة كييف، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ألمانيا

يدلي قرابة أربعة ملايين ناخب ألماني بأصواتهم في انتخابات محلية في ولايتين، تهدد في حال تسجيل أي مكاسب لليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي بإحداث صدمة جديدة في برلين، والتأثير في حكومة المستشار فريدريش ميرتس الذي يواجه بالأساس وضعا صعبا.

كوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيرَي المدى قبالة ساحلها الشرقي، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية، قطع أحدهما مسافة تزيد عن 600 كيلومترا.

أستراليا

أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، أنه يسعى للحصول على دعم شركات التكنولوجيا الكبرى لقوانين بلاده، المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب لقائه الرئيس التنفيذي السابق لشركة "آبل"، تيم كوك.

تشيلي

أعلنت رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باشليه، سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أسابيع من حلولها في المرتبة ما قبل الأخيرة بين ثمانية مرشحين في استطلاع غير رسمي للرأي.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل أربعة أشخاص؛ كانوا على متن قارب متورط على حد قوله في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وفي خبر آخر، رأى نجم البوب، إد شيران، أن الوضع في غزة "لا يمكن تبريره"، وذلك عقب موجة من الانتقادات التي طالته لعدم دعمه مغني الراب ماكليمور الذي كان يفتتح حفلاته، لكنه استُبعد من جولته الغنائية لإدلائه بتعليقات مؤيدة للفلسطينيين.