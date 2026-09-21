ألمانيا: ميرتس أمام تحدّي الاستمرار في الحُكم بعد الانتكاسات الانتخابية لحزبه

مُني حزب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بهزائم دراماتيكية تاريخية أمام اليمين واليسار بانتخابات وولايتين ووفق توقعات بسقوطه. يواجه ميرتس أزمة حادة مع صعود "البديل من أجل ألمانيا"، وتصاعد الانقسامات داخل ائتلافه الحاكم، بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

يواجه المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استحقاقا جديدا يتمثل في إقناع الناس بقدرته على الاستمرار في الحكم، بعد الانتكاسة الكبيرة التي مُني بها حزبه "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" أمام اليسار، واليمين المتطرّف، في انتخابات محلية أمس الأحد، في وقت توقّع حزب "البديل من أجل ألمانيا" مغادرته السلطة بحلول نهاية العام.

وتعهّد ميرتس، اليوم الإثنين، الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم من أجل "مستقبل ديمقراطي" لألمانيا.

وفي إشارة إلى الائتلاف بين حزبه "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، قال ميرتس: "نحن مصمّمون على تحمّل المسؤوليات التاريخية التي تواجهها بلادنا"، مضيفا أنّ "الأمر يتعلّق بالمستقبل الديمقراطي لبلادنا لا أكثر ولا أقل".

ووصف ميرتس النتيجة بأنها "ضربة قاسية"، مضيفا أن "هذه الانتخابات نقطة تحول عميقة. إنها نتيجة دراماتيكية وغير مسبوقة للاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا".

وللمرة الأولى منذ العام 1945، يفشل الحزب المحافظ الذي يتزعمه ميرتس في الفوز بمقعد في المجلس المحلي لولاية مكلنبورغ- فوربومرن، حيث لم يصل إلى العتبة المطلوبة البالغة خمسة في المئة من الأصوات.

وحصد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف المناهض للهجرة والمؤيّد لروسيا، النسبة الأكبر من الأصوات، أي نحو 38 في المئة منها، غير أنّ تحالفا يساريا يبدو الأوفر حظا لتولي السلطة التنفيذية في الولاية.

وفي برلين، تقدّم الحزب اليساري الراديكالي "دي لينكه" بـ25% على الاتحاد المسيحي الديمقراطي بواقع 20%، الأمر الذي يؤهله للفوز برئاسة البلدية، بينما حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" مكاسب كبيرة بحصوله على نحو 15 في المئة من الأصوات.

وتأتي هاتان الانتكاستان لتُضافا إلى هزيمة أخرى مُنى بها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في مواجهة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ساكسونيا-أنهالت في السادس من أيلول/ سبتمبر، والتي أثارت تكهّنات بشأن مغادرة ميرتس منصبه بصورة مبكرة.

وتوقع رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" في مكلنبورغ- فوربومرن، ليف-إريك هولم، اليوم الإثنين، علما بأنه مرشح لرئاسة حكومة الولاية، في مؤتمر صحافي في برلين، أن يغادر ميرتس السلطة، وقال إنه "من المؤكد أنّه لن يستمر حتى نهاية العام"، مضيفا "أعتقد أن نهاية المستشار قد بدأت".

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة للحزب، أليس فايدل، إنّ حزبها "حلّ محل" الاتحاد المسيحي الديمقراطي كـ"حزب الشعب" في ألمانيا.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، رأت موسكو أنّ الألمان يبحثون عن "بديل" سياسي.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إلى حد كبير، يعود تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني إلى حقيقة أنّ ألمانيا توقفت عن شراء الغاز الروسي الرخيص وبدأت بشراء الغاز الباهظ الثمن للغاية".

"كارثة"

لم يمضِ على تولي ميرتس منصبه سوى 16 شهرا، لكنّ شعبيته تدنت إلى مستويات قياسية.

وقبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، الأحد، سعى المستشار الألماني إلى وضع حد للجدل بشأن مستقبله السياسي، مؤكدا أمام وسائل الإعلام أنّه سيبقى "على رأس الحزب الديمقراطي المسيحي"، وسيواصل عمله في منصبه.

وبينما أقرّ بـ"كارثة" انتخابية، تعهّد بمواصلة مساره الإصلاحي لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ركود، بسبب نقص الابتكار والمنافسة الصينية وزيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحربين في أوكرانيا وعلى إيران.

غير أنّ إتمام هذه الإصلاحات يستغرق وقتا، ولا سيما بسبب الخلافات مع الشريك الحكومي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، والخلافات داخل الحزب المحافظ نفسه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "مانهايم"، مارك دوبوس، إنّ "ميرتس سيواجه صعوبة في الاحتفاظ بمنصبه، لأنّ نتائج الانتخابات السيئة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مرتبطة بشكل كبير بعمل المستشار والحكومة الفدرالية، الذي تعرّض لانتقادات واسعة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ "مستشارا جديدا سيواجه المشاكل ذاتها".

وعَدّ أنّ المستشار سيضطر بكل الأحوال إلى التعامل مع كل من الاشتراكيين الديمقراطيين المقتنعين بضرورة اتباع سياسة اشتراكية بشكل أكبر، والمحافظين الذين يسعون إلى خفض الإنفاق.

موقف يتزعزع

وقال دوبوس: "لذلك، سيكون من الصعب على المستشار ميرتس تنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها مجددا الليلة الماضية ضمن الائتلاف الحاكم، الأمر الذي قد يزعزع موقفه بشكل أكبر".

وكان المستشار الألماني قد أكد مساء الأحد، أنّ إصلاحاته هي "الترياق لسم الاستبداد"، في إشارة إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" المتهم بالتواطؤ مع أوساط النازيين الجدد.

وفيما يسلّط ميرتس الضوء باستمرار على نجاحه في تشديد سياسة الهجرة، إلا أنّ حزبه لم يتمكن حتى الآن من استعادة الناخبين الذين تحوّلوا إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا".

فضلا عن ذلك، يتصدّر الحزب اليميني المتطرّف استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني، إذ يقترب من نسبة 30 في المئة متقدّما بنحو عشر نقاط على حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي".

ويواجه ميرتس صعوبات أخرى إذ يتحتم عليه التوصل إلى اتفاق على الخطوات المقبلة مع حليفه "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الذي لا يحظى بشعبية أيضا، والذي تتسم العلاقات معه بالتوتر على الرغم من تحالفهما المصلحي للحكم عقب الانتخابات البرلمانية في العام 2025.

وقال وزير المال زعيم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، لارس كلينغبيل: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر إلى هذه النتائج بتواضع، وأن نسأل أنفسنا ما الذي يمكننا فعله بشكل مختلف وأفضل".