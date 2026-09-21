اليسار يتصدر انتخابات برلين وميرتس يصف النتائج بـ"الكارثة"

أظهرت نتائج انتخابات برلين تحولا واضحا في موازين القوى داخل العاصمة، مع تراجع الأحزاب التقليدية وصعود اليسار، فيما بات تشكيل الحكومة المقبلة مرتبطا بمفاوضات الائتلافات وتوزيع المقاعد في برلمان الولاية.

تصدر حزب اليسار انتخابات ولاية برلين، محققا أفضل نتيجة في تاريخه بالولاية، بعدما حصل على 25.7% من الأصوات، متقدما بفارق واضح على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي حل ثانيا بنسبة 18.8%، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات في وقت مبكر اليوم الإثنين.

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وتعد النتيجة انتصارا تاريخيا لحزب اليسار، الذي ضاعف تقريبا حصته مقارنة بانتخابات عام 2023، فيما تراجع حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بشكل كبير، بعدما كان قد تصدر انتخابات الولاية السابقة وشكل الحكومة المحلية بالائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وجاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثالث بنسبة 16.3%، يليه حزب الخضر بـ14.3%، فيما حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الخامس بنسبة 12.1%، وهي أدنى نتيجة له في تاريخ انتخابات برلمان برلين.

وتفتح النتائج الباب أمام مفاوضات لتشكيل ائتلاف يضم حزب اليسار والخضر والاشتراكي الديمقراطي، وهو ائتلاف يملك الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المحلية.

وفي حال نجاح المفاوضات، قد تتولى مرشحة حزب اليسار إيليف إيرالب رئاسة حكومة برلين، لتصبح أول شخصية من الحزب تتولى هذا المنصب.

ويتألف برلمان ولاية برلين من 158 مقعدا، فيما تتطلب الأغلبية المطلقة 80 مقعدا. وبحسب التوزيع الأولي للمقاعد، يحصل حزب اليسار على 47 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي المسيحي على 34، وحزب البديل من أجل ألمانيا على 29، والخضر على 26، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 22 مقعدا.

وتأتي نتائج برلين في ظل تحولات لافتة شهدتها انتخابات ولايتين ألمانيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي ولاية مكلنبورغ-فوربومرن شمال شرقي البلاد، تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" الانتخابات بنسبة 38.3%، متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 35.4%.

وفي المقابل، مني الاتحاد الديمقراطي المسيحي هناك بأكبر هزيمة انتخابية له على مستوى الولايات منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية، بعدما حصل على 4.9% فقط، ما يهدد بخروجه من برلمان الولاية.

ووصف المستشار فريدريش ميرتس نتائج الانتخابات بأنها "كارثة" بالنسبة إلى حزبه، متعهدا بمواصلة الإصلاحات التي تقودها حكومته، وقال إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الدفع بالبلاد إلى الأمام.

وفي برلين، أثارت نتائج حزب اليسار ردود فعل داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، إذ أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، عن قلقه إزاء تصدر الحزب للانتخابات، واتهمه بدعم مظاهرات مناهضة لإسرائيل، داعيا حزبي الخضر والاشتراكي الديمقراطي إلى عدم التحالف معه لتشكيل الحكومة المحلية.

وتجري انتخابات برلمان برلين وسط مشاركة مرتفعة، إذ بلغت نسبة الإقبال نحو 74.2%، مقارنة بـ62.9% في انتخابات عام 2023.

وكانت برلين تُحكم قبل الانتخابات من ائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما أظهرت النتائج سقوط الأغلبية التي كانت تتيح استمرار هذا الائتلاف، وفتحت الباب أمام مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة الولاية.