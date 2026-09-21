ترامب بدّل موقفه من مهاجمة الحوثيين مرارا تحت ضغوط سعودية للتدخل

تذبذب موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة بين رفض شن ضربات على الحوثيين والاستعداد لتنفيذها، وسط ضغوط سعودية عليه للتدخل لكبح تقد الحوثيين، ومخاوف أميركية من فتح جبهة جديدة مع إيران.

غيّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موقفه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة بشأن إستراتيجيته في اليمن، في ظل ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين ومخاوف من انخراط واشنطن في جبهة جديدة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

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وبلغت المعضلة التي يواجهها ترامب ذروتها الخميس الماضي خلال اتصال جديد أجراه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "ملحا عليه مجددا التدخل لوقف التقدم السريع" للحوثيين، بحسب الصحيفة.

وكان ترامب أبلغ مستشاريه في اليوم السابق معارضته شن ضربات، لكنه غيّر موقفه بعد الاتصال و"أمر البنتاغون بالاستعداد لتنفيذ غارات جوية ضد الحوثيين"، وفق الصحيفة.

إلا أنه بدا بحلول ظهر الأحد أنه تراجع مجددا وقرر عدم تنفيذ الضربات، "في الوقت الراهن على الأقل"، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" شرط عدم كشف هوياتهم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحيفة إن "الولايات المتحدة مرتبطة باتفاق دفاعي مع السعودية، وسندافع دائما عن حلفائنا".

وكان ترامب قد رفض في الآونة الأخيرة، في مناسبتين على الأقل، طلبات سعودية لشن ضربات على الحوثيين، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وقال ترامب الأحد إن الحوثيين وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة، بحسب تصريحات نقلها صحافي في شبكة "فوكس نيوز".