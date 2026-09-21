تركيا: إحالة 211 مشتبها إلى القضاء في قضية شبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل

إحالة 211 مشتبها إلى القضاء في تركيا بعد اعتقالهم ضمن تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل تنشط في تداول العملات الأجنبية "فوركس"، إذ تم تحديد 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتبا ماليا.

أحالت النيابة العامة في إسطنبول، الإثنين، 211 شخصا إلى القضاء، بعد توقيفهم ضمن تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل، تنشط في تداول العملات الأجنبية "فوركس".

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وتتواصل التحقيقات بشأن الاحتيال الدولي في سوق "فوركس"، بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، وبمساهمة كل من الإنتربول وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمقر العام للإنتربول.

وفي إطار العملية الأمنية، تم تحديد 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتبا ماليا، بالإضافة إلى المشتبه بهم الذين يديرون هذه المؤسسات.

وبحسب مصادر أمنية تركية، تبين أن العديد من الأفراد الأتراك والأجانب كانوا يعملون في مراكز الاتصال هذه.

وفي عملية مداهمة متزامنة استهدفت مراكز الاتصال والمكاتب المالية، أوقفت الفرق الأمنية التركية المشتبه بهم.

وصادرت السلطات التركية أصولا تقدر قيمتها بنحو 30.9 مليون دولار أميركي، و80 مركبة و12 عقارا.

كما فرضت قيودا على الحسابات المصرفية وأصول العملات المشفرة وحسابات الشركات.

ويحمل 9 من الموقوفين الجنسية الإسرائيلية، و11 الجنسية الباكستانية، فيما يحمل 25 جنسيات أذربيجان وسورية والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وكازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.