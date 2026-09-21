عقوبات أميركية تضغط لشل التشغيل الدولي لشركات الطيران الإيرانية خلال أيام

الإدارة الأميركية تقول إن العقوبات الجديدة تهدد بعزل شركات الطيران الإيرانية عن المطارات وخدمات الوقود والهبوط وبيع التذاكر حول العالم اعتبارًا من 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، مع تلويح واشنطن بمعاقبة الجهات التي تواصل التعامل معها وحرمانها من الوصول لنظام الدولار.

توقعت الإدارة الأميركية أن تؤدي العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني إلى وقف عمل شركات الطيران الإيرانية خارج البلاد اعتبارًا من 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، مع تهديد الجهات الأجنبية التي تقدم لها الوقود أو خدمات المطارات أو بيع التذاكر بإجراءات قد تحرمها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

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وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، الإثنين، إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارًا من 23 أيلول/ سبتمبر".

وأضاف بيسنت أنه "إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيُستبعد من نظام الدولار".

وتكشف تصريحات بيسنت أن الضغوط الأميركية لا تستهدف شركات الطيران الإيرانية وحدها، وإنما تمتد إلى الشركات والمطارات ومقدمي الخدمات خارج إيران الذين يواصلون التعامل معها، بما يضعهم أمام احتمال فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في 8 أيلول/ سبتمبر، فرض عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن مشمولة بإجراءات سابقة، إلى جانب أفراد وكيانات مرتبطة بخدمات الطيران والنقل والإمداد.

وبحسب المعطيات الواردة بشأن الإجراءات، شملت العقوبات جميع شركات الطيران الإيرانية الـ27 المتبقية، فيما استهدفت واشنطن كذلك جهات قالت إنها تدعم قطاع الطيران الإيراني، بينها شركات مقرها خارج البلاد.

وأصدرت وزارة الخزانة ترخيصًا عامًا يتيح تصفية بعض المعاملات التي كانت مسموحة في قطاع الطيران المدني الإيراني حتى الساعة 12:01 من صباح 23 أيلول/ سبتمبر، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة السماح لإنهاء تلك المعاملات.

ويعني ذلك أن تأثير العقوبات يعتمد بصورة كبيرة على قدرة واشنطن على دفع جهات خارجية إلى وقف التعامل مع الناقلات الإيرانية، من خلال ربط استمرار الخدمات الأساسية، مثل الوقود والهبوط وبيع التذاكر، بإمكانية التعرض لعقوبات أميركية أو خسارة التعامل بالنظام المالي القائم على الدولار.

وبدأت آثار هذه السياسة بالظهور في بعض الدول، إذ أوقفت شركات طيران إيرانية رحلاتها إلى جورجيا بعدما أعلنت السلطات هناك التزامها بالعقوبات الأميركية، فيما وُجهت شركة "ماهان إير" إلى تعليق رحلاتها بين إيران وتركيا.

ويعاني قطاع الطيران الإيراني منذ سنوات من العقوبات التي حدّت من قدرته على شراء الطائرات والحصول على قطع الغيار وخدمات الصيانة. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على "ماهان إير" منذ عام 2011، قبل أن توسع إجراءاتها الأخيرة لتشمل بقية شركات الطيران الإيرانية وشبكة من الجهات المرتبطة بها.

وكان بيسنت قد توعد بتشديد الخناق المالي على طهران، فيما جاءت تصريحاته غداة لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، في إطار محادثات اقتصادية تسبق القمة المقررة الخميس بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، في وقت تعد الصين من أبرز الشركاء الاقتصاديين والداعمين الدبلوماسيين لإيران.

وتأتي العقوبات ضمن حملة ضغط أميركية أوسع على طهران، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 شباط/ فبراير، وما تبعها من إغلاق إيران إلى حد كبير مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية.

وفي سياق الضغوط ذاتها، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، الذي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما فرضت قيودًا على تحركات أعضاء الوفد الذين سيسمح لهم بالدخول إلى الأراضي الأميركية.