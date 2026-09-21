من صراع الرسوم إلى الهدنة.. مراحل تطور الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، للقاء في البيت الأبيض في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري، وسط ترقّب لمحادثات تهدف إلى تمديد الهدنة التجارية الهشة بين البلدين وتفادي تجدد التصعيد الجمركي.

من المقرر أن يلتقي الزعيم الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم الخميس؛ في محادثات تستهدف الحفاظ على هدنة تجارية هشة يفترض أن تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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وفي ما يلي أبرز محطات ​الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين:

شباط/ فبراير 2025

في واحدة من أولى خطواته بعد عودته إلى ‌البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالفنتانيل والهجرة. وردت الصين بفرض رسوم على الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والسيارات الأميركية، إلى جانب تقييد صادرات خمسة معادن أساسية لقطاعي الدفاع والطاقة النظيفة.

آذار/ مارس 2025

ضاعفت ​الولايات المتحدة الرسوم المرتبطة بقضية الفنتانيل على الصين إلى 20 بالمئة. وردت بكين بفرض رسوم تتراوح بين ​10 بالمئة و15 بالمئة على المنتجات الزراعية الأميركية، مستهدفة صادرات بقيمة 21 مليار دولار.

نيسان/ أبريل ⁠2025

أعلن ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق في "يوم التحرير"، شملت رسوما نسبتها 34 بالمئة على الصين دخلت حيز ​التنفيذ في التاسع من نيسان/ أبريل. وردت الصين برسوم مماثلة، قبل أن يتصاعد النزاع بسرعة، إذ رفعت الولايات المتحدة ​الرسوم إلى 84 بالمئة ثم إلى 125 بالمئة، فيما رفعت الصين رسومها أيضا إلى النسب ذاتها. وشددت بكين القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة وحذرت مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة.

أيار/ مايو 2025

اختتمت محادثات جنيف بالتوصل إلى هدنة مدتها 90 يوما، خفضت بموجبها الولايات ​المتحدة الرسوم على السلع الصينية إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة، فيما خفضت الصين رسومها إلى 10 بالمئة من ​125 بالمئة، وجرى تمديد الهدنة 90 يوما إضافية في آب/ أغسطس الماضي.

تشرين الأول/ أكتوبر 2025

وسعت الصين القيود على صادرات المعادن الأرضية ‌النادرة، ورد ⁠ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 100 بالمئة، وقيود على تصدير برمجيات حيوية مع التهديد بفرض قيود على مكونات طائرات "بوينغ".

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، توصل ترامب وشي إلى هدنة تجارية عقب محادثات في كوريا الجنوبية. ووافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية مقابل تشديد بكين إجراءاتها ضد المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، ​واستئناف مشتريات فول الصويا، وتعليق ​القيود على صادرات المعادن ⁠الأرضية النادرة.

شباط/ فبراير 2026

قضت المحكمة العليا الأميركية ببطلان الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب، وألغت الرسوم المفروضة على الصين المرتبطة بالفنتانيل ونظام الرسوم المتبادلة، ورد ترامب على القرار بفرض رسوم ​عالمية مؤقتة بنسبة 10 بالمئة استنادا إلى قانون آخر.

أيار/ مايو 2026

زار ترامب بكين ​للمشاركة في قمة ⁠مع شي، وأعلن الجانبان خططا لإنشاء مجالس جديدة للتجارة والاستثمار، فيما أعلنت الصين عزمها شراء طائرات من "بوينغ" ومنتجات زراعية أميركية.

تموز/ يوليو 2026

فرضت واشنطن رسوما جديدة بنسبة 12.5 بالمئة على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا، من بينها الصين، ⁠بدعوى ​عدم اتخاذ تلك الدول إجراءات كافية للحد من واردات السلع المنتجة باستخدام ​العمل القسري.

أيلول/ سبتمبر 2026

من المقرر أن يستضيف ترامب شي في البيت الأبيض في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، وفي الوقت الذي خفض فيه الجانبان سقف التوقعات بشأن ​تحقيق اختراقات كبيرة، يترقب المستثمرون والمحللون مؤشرات على تمديد الهدنة التجارية القائمة.