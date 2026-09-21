موجز أنباء العالم الإثنين

رفضت واشنطن تأشيرات للوفد الإيراني وهدد الحرس الثوري بالرد، وتذبذب ترامب. أصيبت ناقلة بـ"هرمز"، واستشهد فلسطينيون بقطاع غزة. فاز حزب بوتين تاريخيا بروسيا، وهُزم حزب ميرتس ألمانيا. أُعلنت قمة صينية-أميركية، وجُرِمَت غوغل إيرلنديا، وتصاعدت التحذيرات دوليا من الذكاء الاصطناعي.

رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي من المقرّر أن يتوجه الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين.

وهدد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الإثنين، بضرب "أهداف جديدة"، و"تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها" إن هاجمت الولايات المتحدة طهران مجددا.

واشنطن

غيّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موقفه مرات عدة خلال الأيام الماضية، بشأن إستراتيجيته في اليمن، في ظل ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ومخاوف من انخراط واشنطن في جبهة جديدة في المنطقة، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

مضيق هرمز

أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة، بعدما أصابها "مقذوف مجهول المصدر" أثناء عبورها مضيق هرمز، الإثنين، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية.

غزة

قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر طبية، والدفاع المدني.

روسيا

فاز حزب "روسيا الموحدة" بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، بعدد مقاعد قياسي بلغ 355 من أصل 450 مقعدا في مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، وفق نتائج أولية أعلنتها الإثنين رئيسة لجنة الانتخابات، إيلا بامفيلوفا.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام ولم يشارك فيها أي حزب معارض لبوتين، أظهرت النتائج أن الحزب الحاكم سيحظى بغالبية تفوق الثلثين، متجاوزا الفوز القياسي السابق بـ343 مقعدا، المسجل عام 2016.

ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الإثنين، الانتخابات التشريعية الروسية بأنها "ديمقراطية زائفة"، معلنة أنها اقترحت اتخاذ إجراءات بحق من سهّلوا تنظيم الاقتراع في الأراضي الأوكرانية.

برلين

تعهّد المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، اليوم الإثنين، الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم من أجل "مستقبل ديمقراطي" لألمانيا، بعد الانتكاسات التي مُني بها حزبه في انتخابات محلية الأحد، أثارت الكثير من التكهّنات بشأن مستقبله السياسي.

وللمرة الأولى منذ العام 1945، يفشل الحزب المحافظ الذي يتزعمه ميرتس في الفوز بمقعد في المجلس المحلي لولاية مكلنبورغ- فوربومرن، إذ لم يصل إلى العتبة المطلوبة البالغة خمسة في المئة من الأصوات.

بكين

أكدت بكين، الإثنين، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، سيزور الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة في تعزيز "الاستقرار الإستراتيجي" بين أكبر اقتصادين في العالم.

واشنطن

يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين في نيويورك، حيث من المقرّر أن يشارك الرئيسان هذا الأسبوع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

واتهم ترامب، الإثنين، جزءا من وسائل الإعلام الأميركية بأنها تشكل "تهديدا للأمن القومي"، وذلك بعد ثلاثة أيام من استبعاد ثلاث مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض، بادرت لرفع دعاوى قضائية بسبب ذلك.

مدريد ونيويورك

دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الإثنين، إلى البدء بتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عاجل، محذرا من تبعات "مدمرة" في حال تركه من دون ضوابط.

كذلك، حذّرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير نُشر الإثنين من أن نموذج إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي "ينهار"، مستندة إلى حادثة وقعت لدى شركة "أوبن إيه آي" في تموز/ يوليو.

إيرلندا

أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا، الإثنين، فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو على شركة "جوجل"، لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

فنزويلا

وصلت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، إلى الولايات المتحدة، الإثنين، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أعلنت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

باكستان

قُتل ثلاثة مدنيين في قصف باكستاني على شرق أفغانستان، وفق ما أعلنت سلطات طالبان، الإثنين، فيما قالت إسلام أباد إن قواتها استهدفت "بؤرا إرهابية" على طول الحدود.

إثيوبيا

قُتل 12 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات، جرّاء أعمال عنف في غرب إثيوبيا قرب الحدود مع جنوب السودان، وفق ما أفادت منظمة أطباء بلا حدود.

سيول

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم جنود كوريون جنوبيون، بانفجار يُشتبه بأنه ناجم عن لغم داخل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وفق ما أفادت قناة "يونهاب" التلفزيونية الكورية الجنوبية، الإثنين.

طوكيو

تسبّب الإعصار "دوجوان" في إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان، الإثنين، فيما دُعي أكثر من 1,6 مليون شخص إلى الإخلاء مع اقترابه من طوكيو، وسط تحذيرات من أمطار قد تسجل مستويات قياسية.

إندونيسيا

تواجه إندونيسيا صعوبة في السيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح منذ أسابيع مناطق في سومطرة وبورنيو، رغم حشد إمكانات كبيرة لاحتوائها، وفق ما أفادت السلطات، الإثنين.

باكستان

قال حزب رئيس الحكومة الباكستانية السابق، عمران خان، الإثنين إن شقيقاته الثلاث أوقفن في لاهور، قبل أيام من تظاهرة دعا إليها الحزب.

ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة

رحّلت الولايات المتحدة أكثر من 25 ألف مهاجر بموجب صفقات سرية أبرمتها مع دول ثالثة، بحسب ما كشف تحقيق صحافي نُشر، اليوم الإثنين.