الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن: أزمات ألمانيا وضعف أوروبا يعظّمان التهديد الروسي

حذّر الدبلوماسي الألماني، فولفغانغ إيشينغر، من أن أزمة الثقة في الحكومة الألمانية وضعف أوروبا يعظّمان مخاطر التهديد الروسي، وعدّ أن القارة تواجه أخطر مرحلة أمنية منذ الحرب الباردة.

أعرب الدبلوماسي الألماني المخضرم، فولفغانغ إيشينغر، عن اعتقاده بأن أزمة الثقة التي تعاني منها الحكومة الألمانية، وحالة الضعف التي تعانيها أوروبا تعظّمان من حجم التهديد الذي تمثله روسيا.

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وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال الدبلوماسي السابق إن أمن أوروبا يواجه تهديدا "بصورة لم نشهد مثلها منذ حقبة الحرب الباردة". وأضاف: "أعتقد أننا مقبلون على أخطر خريف يمر علينا حتى الآن منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أربعة أعوام ونصف العام".

وفي هذا الصدد، لفت إيشينغر الانتباه إلى النقاشات الدائرة حول المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، وحول استمرار الحكومة الألمانية في أداء أعمالها، فضلا عن اقتراب موعد رحيل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ ورأى إيشينغر أن هذه الأحداث يمكن أن ينظر إليها الكرملين باعتبارها تشكّل مرحلة ضعف، ويستغلها في توجيه "تهديدات عسكرية وإثارة استفزازات".

ولذلك، نصح إيشينغر المستشار الألماني بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإظهار أن "ألمانيا ليست ممزقة بسبب أزماتها السياسية الداخلية إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن أداء دورها على الساحة الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أن إيشينغر شغل منصب سفير بلاده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بين عامي 2001 و2008. وفي أعقاب ذلك، تولى رئاسة مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يُعد أهم اجتماع عالمي للخبراء في شؤون السياسة الخارجية.