بيانات: سفينتان فقط عبرتا مضيق هرمز الإثنين مقابل 10 سفن الأحد

عبرت سفينتان فقط مضيق هرمز يوم الإثنين مقابل 10 سفن في اليوم السابق، بحسب ما أظهرت بيانات لشركة "كبلر".

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى سفينتين فقط يوم الإثنين ​مقابل 10 سفن في اليوم السابق.

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ولا تتضمن هذه الأرقام أي سفن ‌ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب الكشف عنها.

وأظهرت بيانات من شركة "كبلر"، أن سفينة محملة بالمعادن وترفع علم بنما ​وسفينة أخرى لنقل البضائع السائبة ترفع علم ليبيريا دخلتا الممر المائي ​عبر مسار غير معلوم.

وقبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 ⁠شباط/ فبراير، كان المضيق يشهد عادة عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا، ​تضم ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وسفن حاويات، بما كان يساهم بنحو 20% من إمدادات العالم اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأفادت شركة "ماريسكس إنتليغنس" لمعلومات وتتبع السفن الثلاثاء بتعرض ناقلة نفط خام وناقلة غاز بترول مسال لهجومين منفصلين أثناء ​عبورهما المضيق.

وذكرت الشركة في تقرير أنه تم استهداف ناقلة النفط الخام (إل.آر ستيفاني)، ​التي ترفع علم جزيرة مان، بمقذوف لم تتحدد طبيعته أثناء دخولها المضيق الإثنين، مما ‌أسفر ⁠عن تعرض اثنين من أفراد الطاقم لإصابات طفيفة. وكشفت مجموعة بورصات لندن أن السفينة تديرها مؤسسة "يونيفرسال تانكر".

وجاء في التقرير، أن ناقلة غاز بترول مسال ترفع علم ليبيريا ​تعرضت لهجوم يوم ​الأحد أثناء مغادرتها ⁠المضيق. وتدير السفينة شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك).

وردا على طلب أرسلته "رويترز" عبر البريد الإلكتروني للتعليق، قال المكتب الإعلامي لشركة ​"أدنوك" للإمداد والخدمات إن الشركة لا تعلق على أمور تشغيلية ​بعينها، ⁠مثل تخطيط الرحلات أو تحركات السفن.

وورد في التقرير أن السفينتين تمكنتا من مواصلة الرحلة دون مساعدة بالقطر.

وأضافت شركة "ماريسكس": "لا تزال المسؤولية عن الواقعتين غير مؤكدة، ولم تكن ⁠أي ​من السفينتين على قائمة ‘عدم الامتثال‘ الصادرة عن هيئة ​إدارة المضيق في الخليج الفارسي الإيرانية".

وعبرت 26 سفينة مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر الإثنين دون تغيير عن اليوم السابق.