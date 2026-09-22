قبل وصوله إلى نيويورك.. ممداني: "نتنياهو مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية"

واصل عمدة نيويورك، زهران ممداني، وصفه شديد اللهجة لنتنياهو، قبل وصول الأخير إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه: "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة"، ودعا السلطات الأميركية إلى اعتقاله.

وصف عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني".

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وجاءت تصريحات ممداني في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأميركية، وبثت مقاطع منها اليوم الثلاثاء، قبل توجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ممداني: "عندما يتعلق الأمر ببنيامين نتنياهو، فقد وصفته بأنه مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني".

وتساءل ممداني: "إذا اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن شخصا ما يستحق الاعتقال بسبب انتهاك تلك القوانين (الدولية)، فمن نحن لنقول إن أي شخص يجب أن يكون فوق ذلك؟".

وذلك أن المحكمة الجنائية الدولية سبق وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأضاف ممداني قائلا: "أعتقد أن الجميع يجب أن يُحاسب".

لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن مدينة نيويورك لا تملك السلطة القانونية لتنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو.

وسبق أن أعلن عمدة نيويورك أن نتنياهو "غير مرحب به" في نيويورك، داعيا الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحقه.

وجدير أن يُذكر أن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ليستا من بين أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وفي أعقاب إصدارها مذكرتي الاعتقال فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في المحكمة، ردا على ملاحقة نتنياهو.

ومن المقرر أن يخاطب نتنياهو الجمعية العامة الأممية يوم الجمعة القادم، في سياق اجتماعاتها التي بدأتها أوائل أيلول/ سبتمبر الجاري، ويتحدث أمامها بداية من الثلاثاء قادة الدول والحكومات والوفود الممثلة لأعضاء المنظمة الدولية الـ193.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس، الإثنين، أن طائرة نتنياهو لن تهبط في مطار جون كينيدي بنيويورك، خشية أن يصدر ممداني أمرا بإقلاع الطائرة فورا دون انتظار عودة نتنياهو.

وأضافت أنه من المتوقع أن تهبط الطائرة في قاعدة عسكرية في نيوجيرسي أو في مطار نيوآرك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن نتنياهو قرر تقليص زيارته إلى نيويورك، وعدم المبيت فيها، خشية احتجاجات ضده.

وعلى وقع فظائع حرب الإبادة في غزة، أظهرت استطلاعات عديدة للرأي العام تغيرا لافتا في الموقف الشعبي الأميركي، لا سيما بين الشباب، لصالح دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وقدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا لإسرائيل، ووفرت لها حماية من المساءلة في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام سلطة النقض "فيتو".

وسيصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة في صباح يوم خطابه أمام الجمعية العامة، ويغادر بعده مباشرة عائدا إلى تل أبيب.

وإضافة إلى مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.