قتلى وجرحى في هجمات روسية على مناطق أوكرانية

تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع تحركات سياسية لبحث وقف مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية، بينما تبقى الخسائر البشرية والأضرار الميدانية عاملًا ضاغطًا على مسار أي مفاوضات مقبلة.

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء هجمات روسية استهدفت، أمس الاثنين، مناطق أوكرانية عدة على امتداد خط الجبهة البالغ نحو 1200 كيلومتر، وفق مسؤولين أوكرانيين.

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وفي منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، قال ممثلو الادعاء إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف بلدة لوزوفا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي دنيبروبتروفسك جنوبا، قتل سائق سيارة في نيكوبول إثر استهدافه بطائرة مسيرة.

وفي دونيتسك، أسفر قصف روسي عن أضرار كبيرة في مبنى سكني بمدينة كراماتورسك، ما أدى إلى مقتل شخص، فيما قتل آخر في قرية مجاورة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، تنفيذ هجوم واسع على أهداف في أوكرانيا، شمل منشآت صناعية وعسكرية ومرافق للطاقة والوقود، إضافة إلى بنى تحتية للموانئ وسفن قالت إنها تستخدم لدعم القوات الأوكرانية. كما أعلنت استهداف مصفاة نفط في منطقة كريمنشوك.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة في منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف، بينما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا أطلقت نحو 14 صاروخًا، بينها صواريخ باليستية، و212 طائرة مسيّرة، مشيرة إلى اعتراض 186 هدفًا.

وفي السياق السياسي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توحيد الجهود من أجل وقف مؤقت للهجمات على البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية في أوكرانيا، داعيا إلى بدء مفاوضات جادة بشأن شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.