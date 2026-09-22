لماذا لم يحسم التفوق العسكري للسعودية النزاع مع الحوثيين لصالحها؟

رغم التفوق المالي والعسكري السعودي، أخفقت الرياض بحسم نزاع اليمن لإخلال الخبرة القتالية بالتسليح الضخم، وتماسك الحوثيين عسكريا وعقائديا بدعم إيراني. كما أدّى تشرذم القوات الحكومية إلى انهيار ميداني مكّن الحوثيين من التمدد مجددا.

حوثيون أثناء قتالهم ضد القوات المدعومة من السعودية في 14 سبتمبر، بمحافظة الجوف اليمنية (Getty Images)

رغم تفوقها الصريح ماليا وعسكريا، لم تتمكن السعودية على مدى أكثر من عقد، من أن تحسم لصالحها النزاع في اليمن حيث تدخلت قبل أكثر من عقد لدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وبعد أعوام من الهدوء الناتج عن هدنة أبرمت في 2022، عاد النزاع اليمني إلى الواجهة على خلفية الحرب على إيران.

وخلال الأسابيع الماضية، انتقل الحوثيون إلى الهجوم، وسيطروا على كامل الساحل الغربي للبلاد ومنطقة باب المندب، مع شنّهم هجمات صاروخية وبالمسيّرات على منشآت مدنية وعسكرية في المملكة، بما في ذلك في الرياض، وإعلانهم فرض حصار بحري على موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر.

فما هي أبرز الأسباب التي حالت دون تمّكن الرياض من حسم النزاع لصالحها؟

لماذا تواجه الرياض صعوبة؟

أنفقت السعودية مليارات الدولارات على الأسلحة والتجهيزات العسكرية، واعتمدت تاريخيا على وجود كبير للكوادر الأجنبية والمقاولين والمدربين لدعم قواتها.

وأصبحت صفقات الأسلحة الكبرى من الأطراف الغربية، بما فيها الأميركية والبريطانية والفرنسية، إحدى سمات سياسة الدفاع السعودية وإستراتيجيتها الدبلوماسية.

والأسبوع الماضي، وافقت الولايات المتحدة على بيع 48 طائرة شبح من طراز "إف-35" للسعودية، بقيمة 24,3 مليار دولار، ما سيجعل منها أول دولة، غير إسرائيل، تمتلكها في المنطقة، وإن من المرجح ألا يكون ذلك قبل أعوام.

رغم ذلك، تبقى خبرة الجيش السعودي في إدارة عمليات قتالية معقدة، محدودة.

ويقول الخبير في الشأن السعودي في جامعة برينستون الأميركية، برنارد هيكل، خلال نقاش عبر الإنترنت بعد الهجوم الأخير للحوثيين، إن "على السعوديين أن يبنوا جيشا مستعدا للقتال وشعبا مستعدا للموت دفاعا عما يملكون".

ويضيف أنه "ليس لديهم ذلك حاليا".

ما أسباب قوة الحوثيين؟

بدأ الحوثيون كقوة مسلحة تسليحا خفيفا، لكنهم استفادوا من التضاريس الوعرة لمناطقهم في شمال اليمن، خصوصا محافظة صعدة، والعلاقات القبلية، لبناء قوة دفاعية صلبة.

وعلى مرّ الأعوام، راكمت حركة "أنصار الله" ترسانة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة بدعم من إيران.

وعززت ذلك بتماسك سياسي تحت قيادة زعيمها عبد الملك الحوثي، على عكس التشرذم الذي عانته منه الحكومة التي باتت تتخذ من مدينة عدن الجنوبية مقرا، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في العام 2014.

ويقول الخبير في شؤون إيران واليمن في جامعة أوتاوا الكندية، توماس جونو: "تمكّن الحوثيون من بناء جبهة موحّدة".

ويضيف: "لديهم حكومة مركزية بشكل كبير، تفرض قيادة وسيطرة قوية على ما كان في البداية قوات متفرقة".

ومنذ العام 2023، وسّع الحوثيون دورهم إلى خارج حدود اليمن، إذ هاجموا سفنا تجارية وعسكرية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتعرّض الحوثيون لسلسلة ضربات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، خلال العامين 2024 و2025، يُعتقد أنها أضعفت بنيتهم التحتية العسكرية، لكنها فشلت في القضاء على قدراتهم في مجالي الصواريخ والمسيّرات.

ماذا عن الحكومة اليمنية؟

تدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن بدءا من العام 2015، داعما للقوات الحكومية بعد أشهر من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة، وبخاصة في شمال البلاد، أبرزها العاصمة.

وقبيل اندلاع الحرب على إيران بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران أواخر شباط/ فبراير، شهد اليمن تجددا في النزاع، ولكن هذه المرة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية، وقوى انفصالية جنوبية تساندها الإمارات العربية المتحدة التي شاركت في التحالف منذ إنشائه.

وأثار تقدم القوات الجنوبية خلافا بين الدولتين الخليجيتين، وطلبت السعودية من الإمارات سحب قواتها من اليمن.

وأخرجت أبو ظبي قواتها ومعداتها، بما في ذلك المروحيات القتالية، من المناطق القريبة من ساحل البحر الأحمر. ولم تتمكن السعودية من ملء الفراغ الذي خلّفه غياب الإمارات، وهو ما يرى فيه بعض الخبراء، أحد أسباب نجاح الحوثيين في هجومهم الأخير.

وذكر الخبير في شؤون الشرق الأوسط، مايكل نايتس، أن "الضربة القاسية وضعف التنسيق مع اليمنيين، هو ما خلق هذا الانهيار".

وفي مواجهة الهجوم المباغت والتقدم السريع للحوثيين، ومواصلتهم استهداف أراضي المملكة وإعاقة صادراتها النفطية، لم تبادر الرياض بعد إلى شنّ هجوم مضاد واسع.

ويقول الحوثيون إن السعودية تشنّ غارات جوية يوميا على مناطق سيطرتهم في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدخلا عسكريا ضد الحوثيين، من دون أن يلقى تجاوبا.

ميدانيا، يشكو مقاتلون في القوات الحكومية من نقص في التجهيزات.

ويقول مقاتل في محافظة لحج الجنوبية: "كنا نعاني نقصا في الأسلحة والذخائر إضافة إلى تأخر دفع الرواتب". يضيف "قبل يومين، تلقّينا تعزيزات ومعدات، لكنها لا تزال غير كافية".