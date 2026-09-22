موجز أنباء العالم الثلاثاء

تتصدر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المشهد الدولي، وسط تداعيات الحرب على إيران، وتصاعد التوترات في اليمن وغزة وأوكرانيا. فيما تتواصل التطورات السياسية والأمنية والمناخية في عدة دول؛ في ما يلي موجز أبرز أنباء العالم الثلاثاء:

يتوافد زعماء العالم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابا أمام الأمم المتحدة، في وقت تخيّم التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب على إيران على الساحة الدولية.

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أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي غادر إلى نيويورك فقد تعهّد بالدفاع بحزم خلال هذه الاجتماعات عن مواقف بلاده في خضم الحرب مع الولايات المتحدة.

اليمن/ السعودية

أعلن الحوثيون في اليمن عن غارات نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا الساحلية الإستراتيجية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على شنّهم هجوما مكّنهم من السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي لتدفقات الطاقة والشحن العالمي.

وفي المقابل، قُتل تسعة "أسرى" ممن اعتقلهم الحوثيون أخيرا، في هجوم قالوا إن السعودية شنّته على سجن في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن، وفق ما أفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة لهم.

وعقب تصاعد هجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب وتداعياتها على سوق الطاقة، أعربت مجموعة السبع عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، كما وافقت بريطانيا على تقديم دعم لوجستي عسكري للسعودية لمساعدتها في التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون.

وفي جنيف، توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك من 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة.

غزة

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإجلاء جميع سكان مدينة غزة، وبتهجير نصف سكان القطاع الذي دمّرته الحرب والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، "إذا اختطف جندي أو مواطن إسرائيلي"، زاعما أن حماس تخطط لتنفيذ ذلك.

أميركا/ الصين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية الوطنية "إيران إير"، أنها لم تُبلّغ من دول مجاورة بأي حظر على تسيير رحلات إليها، عشية تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطيران.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت في مطلع أيلول/ سبتمبر إدراج كامل قطاع النقل الجوي الإيراني على قائمة العقوبات، وهددت بفرض عقوبات على أي جهة تعمل مع شركاته.

وأعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأميركية التي وصفتها بـ"غير القانونية".

ليبيا

أقدمت مجموعة مسلحة في ليبيا على إغلاق صمام خط أنابيب يصل حقلا نفطيا رئيسيا بمرفأ الزاوية، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج؛ وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

تونس

أعلنت الأرصاد الجوية التونسية، أن صيف 2026 الذي شهد تكرارا في انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب، كان الأشد حرارة منذ العام 1950.

جنوب السودان

شهدت جوبا عاصمة جنوب السودان، انتشارا أمنيا كثيفا، فيما يُرتقب أن يحلّ الرئيس سلفا كير الحكومة قبل انتخابات كانون الأول/ ديسمبر التي يخشى المجتمع الدولي أن تُغرق البلاد في مزيد من الاضطرابات.

تركيا

أسفر إطلاق نار نفذه شاب خارج مدرسة ثانوية في غرب تركيا، عن إصابة 11 شخصا بجروح قبل أن توقف الشرطة مطلق النار، وفق ما أعلن وزير العدل أكين غورلك.

أوكرانيا/ روسيا

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في غارات شنتها روسيا ليلا على مدينة دنبيرو بشرق أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة عن مقتل طفل في الجنوب، بحسب ما أفادت السطات الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك لحشد الدعم لبلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفضت المجر من جهتها الانضمام إلى مبادرة للتعاون الإقليمي أطلقتها جارتها أوكرانيا، في مؤشر إلى استمرار التوتر بين البلدين رغم رحيل حكومة فيكتور أوربان المقربة من روسيا.

الاتحاد الأوروبي/ روسيا

أخفقت دول الاتحاد الأوروبي في إقرار تسوية تتيح رفع العقوبات عن رجلَي الأعمال الروسيَّين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان، على أن تتواصل المفاوضات في بروكسل؛ بحسب دبلوماسيين.

وطالبت روسيا من جهتها الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات عن جميع الروس المدرجين على قوائمه.

الأرجنتين/ فرنسا

وجّه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي انتقادات حادّة لأوروبا قبل زيارته المرتقبة إلى فرنسا، معتبرا أن القارة "تغرق" بسبب الإفراط في التنظيم والهجرة و"أيديولوجيا الووك".

بولندا

أوقفت أجهزة الاستخبارات البولندية فتى يبلغ 17 عاما من المتعاطفين مع النازية، للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم على مدرسة ومسجد، وفق ما أعلن مدعون مختصون بمكافحة الإرهاب.

النمسا

احتج سكان في بلدة كرونستورف في النمسا على خطط شركة "غوغل" لإنشاء مركز بيانات على مساحة 50 هكتارا، بسبب مخاوف من تداعياته البيئية والمجتمعية، في قضية تعكس الجدل العالمي بشأن كلفة طفرة الذكاء الاصطناعي رغم ما يَعِد به المشروع من استثمارات وفرص عمل.

الكوريتان الجنوبية والشمالية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار نظام تسليح من "نوع جديد"، مؤكدا أن التجربة تعكس التقدّم المتواصل في القدرات العسكرية للبلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

واقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ على الولايات المتحدة، أن تسعى إلى تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات عنها، بدلا من المطالبة بنزع سلاحها النووي.

اليابان

أسفر الإعصار "دوجوان" عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في اليابان فيما شهدت آلاف المنازل بالقرب من طوكيو انقطاعا للتيار الكهربائي، بحسب ما أعلنته السلطات.

الذكاء الاصطناعي

حذر خبراء في لجنة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بشؤون الذكاء الاصطناعي من "تهويل" بعض القائمين على هذه التكنولوجيا في ما يتعلق بمخاطرها، داعين إلى نقاش "علمي" لفهم هذه المسألة بشكل أكثر عقلانية.

أميركا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، بعدما وضع الرجلان خلافاتهما جانبا لبحث عدد من الملفات، من بينها قوانين الهجرة ومشروع سكني تُقدر قيمته بملايين الدولارات.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات مع نظرائه من دول وأقاليم القطب الشمالي، في إطار تحرّك أميركي لتعزيز التعاون الأمني والاستثماري في المنطقة، عشية توقيع اتفاق أمني في شأن غرينلاند.

المكسيك

اشتدت العاصفة "بولو" وأصبحت إعصارا من الفئة الرابعة قبالة سواحل المكسيك في المحيط الهادئ يُتوقَّع أن يصل إلى الفئة الخامسة خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق ما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

كولومبيا

أعلن الجيش الكولومبي مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين في انفجار لغم أرضي نُسب إلى فصيل منشق عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

الأرجنتين

وجّه قاض أرجنتيني اتهامات رسمية إلى سبعة إيرانيين ولبناني للاشتباه في تورّطهم في تفجير استهدف مركزا للجالية اليهودية في بوينوس آيرس في العام 1994.