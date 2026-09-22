واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة وتشترط هدنة في السودان

رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة للبرهان من أجل المشاركة وإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واشترطت موافقته على هدنة لمدة 3 شهور في السودان، وهو ما رفضته حكومة البلاد.

ترفض الولايات المتحدة منح قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان من المقرر أن يلقي البرهان، الذي يخوض جيشه حربا مع قوات "الدعم السريع" منذ نيسان/ أبريل 2023، كلمة أمام الجمعية العامة الأربعاء. وسبق أن تحدث في الأمم المتحدة مرتين منذ اندلاع الحرب.

وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين إن امتناع الولايات المتحدة عن منح التأشيرة يشكل "انتهاكا واضحا لاتفاق الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة".

وأفاد المصدر الآخر بأن واشنطن، التي دفعت مرارا باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان، "اشترطت لمنح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أشهر".

لكن الحكومة السودانية ترى أن الهدنة لن تؤدي إلا إلى إتاحة المجال أمام قوات "الدعم السريع" لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات.

وينص اتفاق مقر الأمم المتحدة، الذي حدد نيويورك مقرا للمنظمة الدولية، على عدم فرض الولايات المتحدة عراقيل على سفر ممثلي الدول الأعضاء.

ويمثل السودان حاليا في نيويورك وزير الخارجية محيي الدين سالم.

وسعت الولايات المتحدة، إلى جانب السعودية ومصر والإمارات، إلى جمع البرهان ونائبه السابق قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى طاولة المفاوضات.

وكرّست حكومة البرهان المعترف بها دوليا سلطتها في انقلاب عام 2021 بدعم من حميدتي، الذي كان حينها الرجل الثاني في السلطة، قبل أن ينشب بينهما صراع على النفوذ.

وأودت الحرب المستمرة منذ عام 2023 بأكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات عاملين في المجال الإنساني، وتسببت في أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.