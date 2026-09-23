بزشكيان: نريد الطاقة النووية لا القنبلة... منح واشنطن 5 أيام لشروط إيران قبل فتح "هرمز"

أكد بزشكيان بالأمم المتحدة تمسك إيران بالطاقة النووية السلمية، وبالدبلوماسية، حادًا من عبور السلاح بمضيق هرمز، ومنتقدا الهجمات. بالتوازي، أمهل الأمن القومي الإيراني واشنطن 5 أيام لتنفيذ شروط فتح المضيق، مؤكدا أن رفضها ينهي التفاوض.

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده بحاجة إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية ولا تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية، مشددا على أن استخدام هذه الطاقة يمثل جزءا من تقدم البلاد، رافضا أن تظلّ حِكرا لعدد محدد من الدول.

وذكر بزشكيان أن طهران تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مشيرا إلى أن إيران التزمت بمذكرة التفاهم ولم تكن يوما "دولة معتدية، أو مبادرة بالحرب"، بل أظهرت دائما تمسكها بالمفاوضات.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه رغم فرض الحرب على بلاده، إلا أنها أثبتت عدم خشيتها من القتال عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن النفس، مجددا التأكيد على أن طهران تسعى للطاقة للتقدم، وليس لتهديد المجتمعات بالأسلحة.

وأكد بزشكيان أنه لا يمكن استخدام مضيق هرمز لعبور الأسلحة التي تُستغل ضد إيران، رافضا السماح لأي طرف بالتنقل بحرية في المضيق لشن عمليات ضد بلاده.

وشدد على أن توسيع نطاق الحرب لن يحقق أهداف أي طرف، وأن الفوضى مرفوضة في دول المنطقة، مضيفا أن إيران لا تبني أمنها على حساب الآخرين، بل تسعى إلى التعاون الإقليمي وبناء علاقات مع جيران أقوياء.

ودعا بزشكيان إلى حل المشكلات الإقليمية داخل المنطقة نفسها، رافضا أن تُدار أو تصبح "رهينة بيد القوى الخارجية".

وأشار إلى أن أميركا وإسرائيل هاجمتا إيران بأحدث التقنيات لكن شعبها صمد، عادّا وصف ترمب لإيران بالإرهاب تناقضا كونها ضحية له.

كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير حيث تفرض العقوبات على طهران بينما تواصل إسرائيل القتل، لافتا إلى اغتيال المرشد الأعلى دون إطار قانوني، وهي الجلسة التي شهدت انسحاب الوفد الأميركي أثناء الخطاب.

مهلة الأيام الـ5

في السياق، أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو ​القدر، منح الولايات المتحدة مهلة خمسة أيام لتنفيذ شروط طهران، قبل فتح مضيق هرمز.

وأكد أن التحركات الجارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة محصورة بتوضيح هي الشروط لواشنطن فقط، ولا تندرج ضمن مسار تفاوضي مفتوح.

وشدد المسؤول الإيراني على أن رفض أميركا للشروط يعني إغلاق باب المفاوضات بالكامل واستمرار إغلاق المضيق، موضحًا أن التحكم بمضيق هرمز بيشكل الضمانة الأساسية لطهران، وعلى واشنطن إثبات حسن النوايا، وبناء الثقة أولا.