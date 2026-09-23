حرب إيران تكشف للصين حدود القوة الأميركية

يرى محلّلون أن حرب إيران أظهرت حدود قدرة واشنطن على إدارة أزمات متزامنة، مع استنزاف جزء من مخزوناتها العسكرية ونقل أنظمة دفاعية إلى الخليج، ما يثير تساؤلات لدى حلفائها في آسيا بشأن موثوقية التزاماتها في مواجهة الصين وكوريا الشمالية.

لم تكن حرب إيران اختبارا للقدرات العسكرية لأميركا في المنطقة فحسب، بل قدّم الصراع أيضا للصين مؤشرات مهمة عن حدود القوة الأميركية "المحدودة"، وكيف يمكن لواشنطن إدارة أزمات متزامنة في مناطق مختلفة من العالم.

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ويشير تحليل نشرته "ناشونال إنتريست" الأميركية في هذا الشأن، إلى أنه بالنسبة إلى حلفاء أميركا، كان من المفترض أن تؤكد الحرب السيناريو الذي تقوم عليه خططهم الدفاعية: فعندما واجهت إسرائيل تهديدا وجوديا، تدخلت واشنطن مباشرة وبقوة إلى جانب حلفائها في المنطقة، بصفتها ضامنا أمنيا لا غنى عنه.

ولكن "النتائج جاءت أقل مدعاة للطمأنينة"، بحسب التحليل الذي أعده رئيس "برنامج سياسات آسيا" لدى "معهد أبا إيبان للدبلوماسية والعلاقات الخارجية" في جامعة "رايخمان"، الدكتور غداليا أفترمان، وكارولين ديبل، وهي زميلة لمؤسسة "فولبرايت" في جامعة تل أبيب، وتواصل دراسة الماجستير في دراسات الأمن والدبلوماسية.

ويقول أفترمان وديبل إن حملة "الغضب الملحمي" الأميركية ضد إيران لم تؤدّ إلى "إرساء نظام إقليمي، ولم تجعل حلفاء أميركا أكثر أمنا"، إذ "لا تزال إيران تضرب دول الخليج عبر وكلائها، وتهدد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أدّت مكاسب الحوثيين في اليمن وهجماتهم على السعودية إلى زيادة الضغوط على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقطاع الطاقة".

ودفع ذلك كله الباحثين إلى القول، إن: "الحرب كشفت عن حقيقة أكثر قسوة، وهي أن القوة الأميركية محدودة".

وتسببت الصواريخ الباليستية الإيرانية ومسيّرات "شاهد"، التي أُطلقت على موجات أغرقت الدفاعات الجوية، في أضرار بنحو 400 مليون دولار في منشأة الدعم البحري الأميركي بالبحرين (قاعدة الأسطول الخامس)، وهو ما أضعف مركز الإمداد اللوجستي الرئيس للبحرية الأميركية في المنطقة، وهو أيضا يدعم الأسطول السابع الأميركي في المحيط الهادئ.

والسؤال المطروح الآن في ظل القلق الذي يساور حلفاء أميركا في آسيا تجاه الصين وكوريا الشمالية: "هل تستطيع أميركا تقديم الدعم الكافي في الوقت الذي تتوزع فيه قدراتها بين مسرحين مرتبطين بشكل متزايد، وما إذا كان هذا الدعم سيظل موثوقا من الناحية السياسية بمجرد اندلاع صراع"؟

الردع من مضيق هرمز إلى مضيق تايوان

ويقول أفترمان، وهو أيضا زميل أول غير مقيم في "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية" بأبوظبي، والباحثة ديبل، إن تداعيات الحرب وصلت بالفعل إلى آسيا، حيث أدّت، على سبيل المثال، إلى استنزاف مخزونات أميركية حيوية من الذخائر، ونقل أنظمة للدفاع الصاروخي إلى الخليج.

وللمرة الأولى منذ عقود، تصبح منطقة غرب المحيط الهادئ، مؤقتا، بدون حاملة طائرت أميركية، بسبب إعادة نشر الحاملة "يو إس إس جورج واشنطن" لتحل محل "يو إس إس أبراهام لينكولن" في منطقة الخليج.

وبحسب تقديرات، أطلقت أميركا نحو 1500 صاروخ اعتراضي "باتريوت"خلال الفترة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو الماضيين، ليتبقى لديها أقل من 850 صاروخا اعتراضيا في مخزوناتها. كما أن "مضيق تايوان ليس مضيق هرمز، فالظروف، بما في ذلك الجغرافيا والسياق القانوني والتوازن العسكري، مختلفة جوهريا"، ومع تزايد الترابط بين الخليج ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، تمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من مخزونات المعدات والذخائر العسكرية، لتشمل مدى موثوقية الالتزامات الأميركية نفسها.

وفي أيار/ مايو، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، إن الإدارة علّقت مؤقتا حزمة أسلحة مقترحة لتايوان تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار؛ لضمان توافر ما يكفي من الذخائر لحرب إيران. وأدّى قرار التجميد المؤقت إلى طمس سؤالين: هل كانت واشنطن تفتقر إلى ما يكفي من الأسلحة لخوض عمليات في مسارح متعددة؟ أم أن الدعم المقدم لتايوان نفسه يمكن أن يصبح موضع تفاوض؟

ويثير الباحثان أفترمان وديبل سؤالا جوهريا في هذا الإطار: كيف تضغط حرب إيران على حلفاء أميركا في آسيا؟

بالنسبة إلى اليابان، فإن "الصلة مباشرة... إذ يتأثر أمنها الإقليمي وأمن الطاقة لديها بوجود موارد محدودة من القوة الأميركية موزعة على منطقتين. وكانت اليابان استضافت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، التي جرى نشرها الآن في منطقة الخليج، كما تمر عادة نحو 93% من وارداتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وتلقت كوريا الجنوبية إشارة مماثلة، "فعندما قلص ترامب مدة المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين واشنطن وسيول، "درع الحرية أولتشي"، من 11 يوما إلى 5 فقط، أشار إلى علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وإلى عدم استعداد سيول لدعم أميركا في حرب إيران، سببين لقراره. وبالنسبة إلى سيول، كانت الرسالة واضحة: فقد يمتد خلاف سياسي بشأن إيران إلى صميم التخطيط العسكري للتحالف".

أما الفيلبين، وهي حليف لأميركا بموجب معاهدة، وتواجه ضغوطا صينية متزايدة في بحر الصين الجنوبي، "فعليها أن تأخذ في الاعتبار معنى الالتزامات الأميركية في ظل أزمات متزامنة. وتبدو الدعوات إلى تقاسم أكبر للأعباء منطقية، لكن الحاجة إلى تقديم تطمينات تكشف عن تنامي الشكوك".

ويتساءل حلفاء أميركا عما "إذا كانت التزاماتها سوف تصمد، في حين تتساءل بكين في الوقت نفسه عن مدى إمكانية اختبار هذه الالتزامات".

دروس الصين من حرب إيران

ويقول الباحثان إن الحرب الدائرة في إيران عززت انطباعا خلّفته قمة ترامب وشي في أيار/ مايو، مفاده: ما زالت الولايات المتحدة قوة هائلة، لكنها تعمل في ظل ضغوط وإرهاق متزايدين، بما يتيح لبكين التفاوض من موقع أقوى مما كان عليه من قبل.

ويقدم مضيق هرمز درسا آخر لبكين، "إذ لم تكن إيران بحاجة إلى هزيمة أميركا عسكريا... ومن خلال تعطيل ممر مائي حيوي، فرضت طهران تكاليف على الاقتصاد العالمي وعلى شركاء واشنطن في الخليج. ثم تحملت شهورا من الضربات، وقد تحول هذا التعطيل إلى ورقة ضغط في ما يتعلق بالمرور عبر المضيق".

كما "أثبتت الصين قدرة أكبر على الصمود أمام حصار مضيق هرمز مما كان يتوقعه كثيرون، فقد تجاوزت بكين ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، من خلال خفض وارداتها والسحب من احتياطياتها".

وأصبح الطلب الصيني ورقة نفوذ بدلا من نقطة ضعف، فقد أشارت حرب إيران إلى أن "الصين تتمتع بنفوذ أكبر على صنبور إمدادات الطاقة مما كانت واشنطن تعتقده"، وتستفيد الصين من هذا الاختلال في التوازن، فواشنطن تتحمل العبء العسكري، فيما تستطيع بكين أن تقدم نفسها "بوصفها الشريك الاقتصادي والدبلوماسي الأكثر استقرارا".

وسوف تقدّم زيارة شي الحالية لأميركا الاختبار الأول لذلك، إذ تأمل بكين في ضمان قدر من الهدوء النسبي خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب، وينبغي لواشنطن أن ترغب في الاستقرار أيضا، غير أن رغبة الصين في تحقيق قدر ما من القدرة على التنبؤ تمثل ورقة نفوذ يمكن لواشنطن استخدامها.

وفي ختام التحليل، يقول أفترمان وديبل" سوف تنتهي حرب إيران في نهاية المطاف، ولكنّ الاستنتاجات التي تخلص إليها بكين قد تسهم في تشكيل ميزان القوى في آسيا لفترة طويلة بعد توقف القتال.

ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى إثبات أن قوتها غير محدودة، بل تحتاج إلى إظهار أن التزاماتها قادرة على الصمود أمام أزمات متنافسة، وأن النجاح العسكري يمكن أن يفضي إلى أمن مستدام. وإذا عجزت عن ذلك، فقد يكون من نصيب آسيا الإرث الأهم من هذه الحرب".