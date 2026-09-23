سانشيز يدعو إلى تحالف عالمي لحماية الأطفال من الذكاء الاصطناعي

شكل الاجتماع جزءًا من أعمال "ائتلاف حقوق الأطفال وحمايتهم في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي تقوده إسبانيا وفرنسا وكينيا وأستراليا بالتعاون مع دول وهيئات أممية وشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص...

دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى إقامة تحالف دولي يضم الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا والقطاع التعليمي والأسر، لوضع قواعد تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وتحمي الأطفال والمراهقين من مخاطره.

وجاءت دعوة سانشيز خلال حوار رفيع المستوى عُقد في نيويورك، في 22 أيلول/سبتمبر 2026، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك فيه إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والرئيس الكيني وليام روتو.

وشكل الاجتماع جزءًا من أعمال "ائتلاف حقوق الأطفال وحمايتهم في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي تقوده إسبانيا وفرنسا وكينيا وأستراليا بالتعاون مع دول وهيئات أممية وشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وحذر سانشيز من تركز قدر كبير من القوة والثروة لدى عدد محدود من كبار الفاعلين في قطاع التكنولوجيا، وقال إن المنصات والتقنيات الرقمية تؤثر في القيم والتفضيلات، فيما قد تسهم في تفاقم مشكلات تشمل التنمر الإلكتروني والكراهية والجرائم الجنسية وانتهاك الخصوصية والقلق والوحدة.

وشدد على ضرورة تحميل الشركات مسؤولية آثار منتجاتها وخدماتها في القاصرين، معتبرًا أنه لا يمكن للشركات الاحتفاظ بالمكاسب فيما يتحمل المجتمع وحده الأضرار والتكاليف المترتبة على نشاطها.

وقال سانشيز إن التعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يقتصر على التشريعات الوطنية، داعيًا إلى تعاون إقليمي ودولي يشارك فيه المطورون والحكومات والمنظمات الدولية والمدارس والجامعات والأسر.

وأشار إلى أن التحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة لم تعد تصدر فقط عن الجهات المنتقدة لهذه التكنولوجيا، بل باتت تأتي أيضًا من بعض العاملين على تطويرها، الأمر الذي قال إنه يزيد الحاجة إلى التحرك، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين.

واستشهد رئيس الحكومة الإسبانية ببيانات قال إنها تظهر أن بعض الأطفال في أوروبا يقضون ما يصل إلى ست ساعات يوميًا أمام الشاشات، وأن نحو واحد من كل ثلاثة مراهقين يقول إنه يتعرض بصورة منتظمة لمحتوى غير ملائم.

كما أشار إلى تراجع في الأداء التعليمي رصدته تقارير برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، وربط جانبًا من المشكلات التعليمية بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأورد سانشيز أرقامًا قال إنها تظهر ارتفاعًا حادًا في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من نحو خمسة آلاف حالة مرصودة في عام 2023 إلى 1.3 مليون في عام 2025.

ووصف الفضاء الرقمي الذي يفتقر إلى القواعد والضوابط بأنه بيئة لا توفر الحماية اللازمة للمستخدمين، مؤكدًا أن الحكومات والشركات والمجتمع تتحمل مسؤولية مشتركة في الحد من الأضرار.

واستعرض سانشيز الإجراءات التي تعمل عليها حكومته في إسبانيا، ومنها مشروع لتحديد الحد الأدنى لسن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بـ16 عامًا، إضافة إلى تطوير آليات للتحقق من أعمار المستخدمين.

ومن جانبه، دعا ماكرون إلى عدم إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي للأطفال افتراضيًا قبل إخضاعها للاختبار والتقييم ووضع ضوابط مناسبة لاستخدامها، محذرًا من تأثير روبوتات المحادثة التي يتعامل معها القاصرون عبر الخدمات الرقمية في نموهم وسلوكهم.

ومن المقرر أن يواصل الائتلاف العمل على ملفات تشمل السلامة والخصوصية والمساءلة ومكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والصور المزيفة المنتجة بالذكاء الاصطناعي، مع بحث خطوات إضافية خلال منتدى باريس للسلام في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأكد ألبانيز بدوره الحاجة إلى تعاون دولي لحماية القاصرين، مشيرًا إلى تجربة أستراليا في فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه المواقف في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضه أي إطار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وقال إن إدارته ستستخدم مصطلح "الذكاء الخارق" بدل "الذكاء الاصطناعي" في الوثائق الرسمية الأميركية.

وبينما ركز قادة الائتلاف على وضع قواعد مشتركة لحماية الأطفال وتقليل مخاطر التقنيات الجديدة، شدد ترامب على تجنب القيود التي يرى أنها قد تعرقل نمو القطاع، مع قوله إن السلطات الأميركية ستراقب المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

واختتم سانشيز مداخلته بالتأكيد على أولوية حماية الأطفال على المصالح التجارية لشركات التكنولوجيا، داعيًا إلى وضع حدود واضحة ومساءلة فعالة وتعاون دولي في تطوير الذكاء الاصطناعي.