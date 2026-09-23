قتيلان في غارات روسية على بنى تحتية للنقل المدني في أوكرانيا وسفينة شحن

أسفرت هجمات روسية استهدفت محطات وقود وسفينة شحن وسكك حديد في أوكرانيا عن مقتل شخصين على الأقل، فيما تشهد كييف هجمات مكثّفة بمسيّرات، دمّرت خصوصا محطتي وقود هذا الصباح.

تعرّضت بنى تحتية للنقل المدني في أوكرانيا الأربعاء، لضربات روسية استهدفت تحديدا محطات وقود وسفينة شحن وسكك حديد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

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وفي العاصمة كييف، أسفرت هجمات بمسيرات روسية عن مقتل رجل في الـ42 من عمره، متأثرا بجروحه التي أُصيب بها جراء استهداف محطة وقود. وأُصيب سبعة أشخاص آخرون، وفقا لرئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وأشار مدير السكك الحديد الأوكرانية أولكسندر بيرتسوفسكي، إلى أنّ شبكة السكك الحديدية في كييف "تتعرّض لهجوم"، داعيا الركاب الذين يستخدمون محطة كييف المركزية إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وتشهد كييف التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، هجمات مكثّفة بمسيّرات، دمّرت خصوصا محطتي وقود هذا الصباح.

واستمرت الانفجارات طوال الليل والنهار، مع ظهور أعمدة دخان في عدة أجزاء من المدينة.

ويتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالسعي إلى "شل الاقتصاد وتدمير حياة الناس".

وفي ميناء في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، استهدفت ضربة روسية سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا، ما أدى إلى مقتل القبطان الأوكراني؛ على ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ كيبر الأربعاء.

واستهدف الهجوم أيضا بنى تحتية مدنية، متسببا باندلاع حرائق في مستودعات تخزَّن فيها أدوية ومنتجات غذائية، بحسب ما أفاد كيبر على "تلغرام".

وأكدت سلطة الموانئ الأوكرانية الهجوم والحصيلة.

وكتبت على "تلغرام": "إنه عمل إرهابي جديد من روسيا على الملاحة المدنية. وهذه المرة أدى الهجوم الروسي إلى مقتل بحار أوكراني".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّها ضربت ناقلة بضائع كانت تنقل "شحنة عسكرية" إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع لمكونات المسيّرات في المنطقة.

وأدى تكثيف روسيا ضرباتها هذه السنة إلى وقف الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود بصورة شبه تامة، ما ألحق أضرارا فادحة باقتصاد البلاد.

وأصيب ما لا يقل عن 226 سفينة مدنية وتجارية في البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، بحسب الغرفة التركية للتجارة البحرية "إيمياك".

ووقع 70% من هذه الهجمات أي 163 منها في الأشهر الثمانية الأولى من السنة.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن الضربات على السفن التجارية في البحر الأسود "غير مقبولة"، حاملا على أوكرانيا وروسيا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعرضت تركيا بروتوكول اتفاق على البلدين لوقف الهجمات على السفن التجارية، ومن بينها سفنها.