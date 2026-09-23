موجز أنباء العالم الأربعاء

شهدت نيو يورك تحركات دبلوماسية إيرانية وسط توترات بمضيق هرمز وعقوبات جوية، مع تصعيد ميداني بحري وغارات باليمن، وضربات روسية لأوكرانيا، ودعاوى ضد إسرائيل، إلى جانب قمة مرتقبة بين ترامب وشي، وانتخابات المغرب، واختبار صاروخي فرط صوتي بكوريا الشمالية.

احتلت إيران، الأربعاء، صدارة الساحة الدبلوماسية في نيويورك مع إلقاء رئيسها مسعود بيزشكيان خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما تعهد بـ"الدفاع بحزم" عن مواقف بلاده.

وعلى صعيد الحرب، أصيبت سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف "مجهول المصدر"، الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين، وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية.

وأُجبرت شركات الطيران الإيرانية، الأربعاء، على إلغاء رحلات دولية تحت ضغط العقوبات الأميركية المشددة الرامية لخنق اقتصاد طهران.

وأفادت وكالة للسفر في طهران، بأن الرحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان عُلقت، فيما ظلّت وجهات أخرى متاحة من بينها الصين.

إلى ذلك، عاد التلاميذ الإيرانيون، الأربعاء، إلى مدارسهم التي كانت مغلقة منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير.

ويأتي الموسم الدراسي وسط الذكريات المؤلمة لقصف مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في ميناب بجنوب البلاد، خلال الضربات الأميركية-الإسرائيلية الأولى التي أشعلت النزاع، ما أدى إلى مقتل 120 تلميذة، بحسب طهران.

صنعاء

ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، الأربعاء، أن عشرة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون في غارات سعودية على محافظتي تعز والجوف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهة أخرى، هدّد مستشار عسكري حوثي كبير، الولايات المتحدة، بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا لـ"حركة أنصار الله"، في حال "غامرت" وساندت السعودية، أو تدخّلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأنذر المستشار في وزارة دفاع الحوثيين في اليمن، عابد محمد الثور، القوات اليمنية المدعومة من السعودية بتسليم مأرب التي تسعى "حركة انصار الله" إلى السيطرة عليها، تحت طائلة تعرّض المدينة لـ"ويلات الحرب والدمار".

وأكد أن الحركة تنسّق مع إيران، وتشكّل "جسما واحدا" معها، مؤكدا التنسيق مع طهران وحزب الله في لبنان في المعارك في المنطقة.

إسرائيل وماكرون

نددت إسرائيل، الثلاثاء، بتصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

باريس

رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهما الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته، وفق ما أفاد محاموه، الأربعاء.

إثيوبيا

أعلنت سلطات المتمردين في إقليم تيغراي، الأربعاء، أن قواتها تتصدى لـ"غزو" تشنه القوات الإثيوبية الفدرالية، في تصعيد إضافي على وقع المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة.

الرباط

يدلي الناخبون في المغرب، الأربعاء، بأصواتهم لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، في انتخابات تطغى عليها قضايا القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية، وسط تراجع تأثير الأحزاب السياسية.

كييف

تعرّضت بنى تحتية للنقل المدني في أوكرانيا، الأربعاء، لضربات روسية استهدفت تحديدا محطات وقود وسفينة شحن وسكك حديد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

بكين

يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، مساء الأربعاء، زيارة لواشنطن يجري خلالها محادثات مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، يسعيان خلالها إلى مواصلة خفض التصعيد بين البلدين تجاريا وعلى مختلف المستويات.

واشنطن

خلصت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، إلى جواز منع البيت الأبيض شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" من التغطية الإعلامية في المقر الرئاسي، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، وذلك قبيل جلسة استماع في المحكمة.

نيويورك

التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول اجتماع مباشر بينهما، ناقشا خلاله مواضيع مثل الطاقة والأمن، بحسب رودريغيز.

سيول

اختبرت كوريا الشمالية على ما يبدو سلاحا فرط صوتي قادرا على تفادي أنظمة الدفاع الصاروخي، ما قد يجعل رصده واعتراضه مهمة شديدة الصعوبة، وفق ما أفاد محللون، الأربعاء.

جنوب إفريقيا

قُتل 11 شخصا على يد مسلّحَين هاجما منزلا في دوربان في شرق دولة جنوب إفريقيا، بحسب ما أعلن مسؤول، الأربعاء.

ألبانيا

سلّمت رئيسة جهاز الاستخبارات الألباني نفسها للسلطات، الثلاثاء، بعدما أصدر مكتب الادعاء الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة مذكرة توقيف بحقها في إطار تحقيق فساد يطال أيضا مسؤولين أمنيين بارزين.

باريس

توقعت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الأربعاء، أن يتجاوز الاقتصاد العالمي تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان متوقعا، مدعوما بالمساعدات الحكومية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة، والاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي.