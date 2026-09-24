إيران تربط فتح هرمز بقبول شروطها وواشنطن تلوح بالخيار العسكري

تتواصل الاتصالات بين طهران وواشنطن وسط تمسك إيران بشروطها لاستئناف المفاوضات، وربطها فتح مضيق هرمز بوقف الإجراءات الأميركية وإنهاء الحرب ورفع تجميد أصولها، فيما تؤكد واشنطن استمرار المسار الدبلوماسي مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة.

في اليوم الـ99 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 208 أيام من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة، وسط تمسك إيران بشروطها لاستئناف المفاوضات، مقابل تأكيد الولايات المتحدة إبقاء الخيار العسكري ضمن أدواتها للضغط على طهران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تحتاج إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية، مؤكدا أن إيران تؤمن بالدبلوماسية، لكنها لن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية. وشدد على أن بلاده لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لمرور أسلحة تُستخدم ضدها.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، موضحا أن إيران نقلت شروطها لإحياء مسار التفاوض، وفي مقدمتها وقف الإجراءات الأميركية والحصار، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وقبول مسار الملاحة في مضيق هرمز وفق الاتفاق المبرم مع سلطنة عُمان.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني أن طهران تدرس الرد الأميركي على مقترحها لإنهاء الأعمال "العدائية"، مشيرا إلى استمرار وجود خلافات عديدة بين الجانبين، رغم بقاء قنوات الدبلوماسية مفتوحة.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران اقتصرت إلى حد كبير على تبادل الأفكار والرسائل، وإن التوصل إلى اتفاق يتطلب عملا متواصلا. وأكد أن أمام الرئيس دونالد ترامب خيارات عدة للتعامل مع طهران، من بينها الخيارات العسكرية.

من جانبه، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات ما لم توافق واشنطن على شروطها، معتبرا أن المضيق يمثل ضمانة للمفاوضات، ومشدداً على أن الولايات المتحدة مطالبة ببناء الثقة أولاً.

وعلى الصعيد البحري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 115 سفينة تجارية حتى الآن، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وبالتزامن، أعلن مركز الأمن البحري العُماني إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت لهجوم على بعد 2.5 ميل بحري من محافظة مسندم، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات ومقتل أحد أفراد الطاقم.